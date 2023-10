“Perché non lo abbiamo preso noi?”: era fatta con la Lazio | Lotito su tutte le furie

Dopo la sconfitta in Champions League, il presidente biancoceleste si rammarica: era un obiettivo di mercato.

È mancata la personalità. Maurizio Sarri riassume e analizza così la debacle di Rotterdam. L’aveva chiesta – in modo decisamente esplicito – nella conferenza stampa prepartita, ma non è stato accontentato. E se nelle prime due gare sono arrivati due miracoli a tempo scaduto, stavolta il risultato era troppo compromesso per tentarne un terzo. La buona notizia è che la qualificazione è ancora ampiamente possibile.

La sconfitta contro il Feyenoord ha messo alla luce alcune delle problematiche che i biancocelesti stanno riscontrando in questi primi mesi. La fase difensiva, al momento, non appare al livello dello scorso anno, concluso con la seconda miglior difesa (30 gol subiti) e il numero più alto di clean sheet (21).

La mancanza di Milinkovic-Savic, con la sua capacità di fare filtro, di frapporsi fisicamente tra l’avversario e il pallone, di troneggiare a livello aereo, si sta facendo sentire. Per la parte offensiva, la dirigenza ha provato a sostituirlo con Kamada, uno dei nomi più caldi dell’ultimo mercato, molto vicino anche al Milan.

Il giapponese, però, per adesso, sta faticando ad entrare nei meccanismi di Sarri, e lo stesso discorso potrebbe valere per Guendouzi. E così, quelli che avrebbero dovuto rappresentare gli acquisti migliori dell’estate, non stanno contribuendo come ci si aspettava. Tant’è vero che nessuno dei due è partito titolare mercoledì.

Vice-nove

Anche in attacco la (teorica) profondità del reparto non si sta dimostrando tale. A Isaksen vengono concessi solo scampoli di gara, mentre Castellanos sta provando a fare ciò per cui è stato acquistato: essere un sostituto valido di Immobile.

Nelle ultime uscite, complice anche i nuovi problemi fisici del capitano, lo spagnolo ha trovato maggiore spazio, dimostrando anche di essere, al momento, la scelta migliore per guidare l’attacco: un gol e un assist contro l’Atalanta, un assist a Reggio Emilia, rigore procurato a Rotterdam (ma non va dimenticato il gol clamoroso sbagliato).

Obiettivo sfumato

Prima che la Lazio trattasse con il New York City FC l’acquisizione di Castellanos, la scelta per la punta centrale era caduta proprio su Santiago Gimenez. Il giocatore aveva impressionato nella doppia sfida della passata stagione in Europa League sia per qualità che per atletismo.

La trattativa non è andata in porto per le richieste troppo alte del Feyenoord. Dopo la doppietta di mercoledì, Il Messaggero ha rivelato che il patron biancoceleste, Claudio Lotito, avrebbe confessato a telefono di rimpiangere il mancato acquisto del messicano: «Perché non l’abbiamo comprato noi?».