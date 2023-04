Perchè Cristiano Ronaldo rischia carcere ed espulsione dall’Arabia Saudita?

Il suo gesto non è affatto piaciuto. Tanto che per lui sono stati chiesti l’arresto e persino l’espulsione dall’Arabia Saudita. Ex fuoriclasse di Real Madrid, Manchester United e Juventus, Cristiano Ronaldo è finito nei guai per un gesto rivolto ai tifosi al termine del derby tra Al Hilal e Al Nassr.

In seguito alla sconfitta del suo Al Nassr, secondo con 53 punti alle spalle dell’ Al Ittihad, per 2-0 nel derby l’asso portoghese ha reagito in malo modo a cori inneggianti a Messi toccandosi le parti intime. “Un gestaccio- riferisce il “Corriere dello Sport” – con il quale è finito al centro delle polemiche da parte dei media e sui social”. La società ha patito da questo gesto un danno d’immagine a cui è intenzionata a porre rimedio con una pesante sanzione al calciatore.

L’avvocato Nouf Bin Ahmed, docente ed advisor, ha reso noto su Twitter che presenterà una petizione al Ministero pubblico dell’Arabia Saudita per l’arresto e l’espulsione di CR 7. “Non seguo lo sport – ha scritto – il pubblico di Hilal ha provocato Cristiano che non sapeva come rispondere. Ma la condotta di Cristiano è un crimine, un atto pubblicamente indecente, che è uno dei reati punibile con l’arresto e la deportazione se commesso da uno straniero”.