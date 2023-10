“Per questa volta stai a casa”: Spalletti lo chiama al cellulare e lo esclude dalla Nazionale | Decisione pesantissima

Il commissario tecnico ha confermato il motivo della sua esclusione: “penso che abbiamo fatto tutti la cosa giusta“.

Due impegni di opposte difficoltà, ma della stessa importanza. L’Italia si prepara a Coverciano per le sfide contro Malta e Inghilterra, che potrebbero rappresentare un crocevia fondamentale per l’accesso agli Europei in Germania. Il successo di San Siro contro l’Ucraina ha parzialmente rimesso in sesto le cose, ma manca ancora molto per ottenere la qualificazione diretta.

Gli spareggi – che non sono esattamente il nostro forte – restano una reale minaccia, motivo per cui vincere almeno la partita di sabato sarebbe fondamentale. I tre punti ci darebbero la possibilità di staccare la formazione di Rebrov, mettendone altrettanti tra noi e loro. Una zona cuscinetto che ci darebbe la possibilità di avvicinarci alle ultime tre gare in calendario senza l’ansia della rincorsa.

Spalletti ha confermato la stragrande maggioranza dei convocati di settembre. È arrivata la prima chiamata in nazionale maggiore per Destiny Udogie, che insieme al suo Tottenham è in testa alla classifica di Premier League. Si rivedono anche Giacomo Bonaventura e Moise Kean, rispettivamente assenti da ottobre 2020 e novembre 2021.

Sono stati selezionati ma non sono partiti, invece, Mattia Zaccagni e Ivan Provedel. Entrambi hanno accusato dei problemi nell’ultima sfida della Lazio contro l’Atalanta e non saranno della doppia sfida.

Assente

Tra le assenze dei biancocelesti spicca soprattutto quella di Ciro Immobile, il nuovo capitano. Dopo la partita disputata contro la Macedonia del Nord e la panchina contro l’Ucraina, il nostro numero undici non è stato convocato a causa dell’affaticamento ai flessori rimediato nella partita di Champions League contro il Celtic.

Spalletti ne ha parlato anche nella conferenza stampa di lunedì: «Era arrivata una comunicazione da parte del medico della Lazio: aveva un problema di natura fisica e non sapevano se avrebbe recuperato e quindi siamo andati più in profondità e dato che poteva non giocare alla fine ho telefonato direttamente a Sarri e Martusciello che mi hanno risposto con grande disponibilità, ci siamo parlati e poi ho parlato al calciatore e abbiamo tutti insieme contribuito alla conclusione che era meglio che il calciatore restasse a riposo perché anche lui sentiva questa necessità. Penso che tutti abbiamo fatto la cosa giusta. Non ha manco giocato con l’Atalanta e quindi c’è stata coerenza da parte di tutti».

Probabili formazioni

Spalletti dovrà fare a meno anche di Retegui e Politano – anche loro infortunati – mentre Federico Chiesa non dovrebbe farcela per la sfida contro Malta, ma punta l’Inghilterra. Ecco, dunque, che sabato in attacco dovrebbe essere lanciato dal primo minuto l’ex tridente del Sassuolo, Berardi-Scamacca-Raspadori.

Il ct potrebbe preservare alcuni dei titolari – come Di Lorenzo – in vista dell’impegno di Wembley.

(4-3-3) Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Biraghi; Frattesi, Cristante, Bonaventura; Berardi, Scamacca, Raspadori.