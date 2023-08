Per favore, prendi il primo aereo: squilla il telefonino di Gattuso | L’allenatore è stato esonerato

La notizia di un ribaltone che riguarda una panchina importante ha aperto le porte ad una nuova chances per l’ex allenatore del Milan.

La carriera di Gennaro Gattuso da allenatore, almeno fino a questo momento, non sta vivendo esattamente gli stessi fasti di quando era calciatore. Da centrocampista roccioso e grintoso che non mollava mai, ma con poca tecnica, l’ex calciatore del Milan si è tolto le più grandi soddisfazioni che un giocatore di calcio può togliersi.

Giocare nella sua squadra del cuore e vincere due Champions League da protagonista, oltre a tanti altri trofei, giocare al fianco di tutti i più grandi campioni del calcio internazionale e, quella più grande, vincere un Campionato del Mondo vestendo la maglia della Nazionale del proprio Paese.

Tutto conquistato con sudore, duro allenamento, dedizione e una cultura del lavoro che non ha eguali. Stesse caratteristiche che Gattuso ha cercato di metterci anche nella sua carriera da allenatore. Alcune scelte sfortunate, alcuni errori ed alcuni presidenti complicati con cui avere a che fare, però, non gli hanno permesso di replicare, anche in panchina, i successi avuti da calciatore.

Le esperienze con Milan e Napoli sono state l’apice della sua carriera, ma non sono finite esattamente benissimo. C’è stato, infine, il Valencia e l’esperienza spagnola che è finita a gennaio scorso per incomprensioni ed incompatibilità con una proprietà sull’orlo del fallimento. Ora, però, per Gattuso potrebbe aprirsi una nuova opportunità.

Allenatore esonerato, spunta il nome di Gattuso

A pochi giorni dall’inizio della Premier League, infatti, il Wolverhampton ha deciso di esonerare l’ex Ct. della Nazionale spagnola, Julen Lopetegui. Una scelta strana, ma annunciata, quella del club inglese che ha deciso di cambiare la guida tecnica pochi giorni prima dall’esordio in campionato che avverrà lunedì sera contro il Manchester United.

Da giorni si vociferava di scricchiolii tra i Wolves e il tecnico spagnolo, che lo scorso anno arrivò in un momento delicato e condusse con grande anticipò la squadra alla salvezza, ma la permanenza in Premier League Lopetegui non se la godrà. Gattuso sarebbe stato inserito nella lista dei sostituti ma, improvvisamente, il club britannico ha deciso di virare altrove.

Gattuso Wolves: cosa è successo

Dopo un primo contatto esplorativo, andato positivamente, i Wolves hanno però deciso di rivolgersi altrove e accelerare la trattativa per poter dare alla squadra, a poche ore dalla prima uscita stagionale, un nuovo allenatore. Gary O’Neill è stato ufficializzato qualche ora fa quale nuovo tecnico della squadra rimasta orfana di Lopetegui. Non una bocciatura per Gattuso ma una scelta spinta dalla rapidità: O’Neill, essendo cittadino inglese, ed essendo vicino Wolverhampton al momento della chiamata, ha potuto accettare senza troppi grattacapi e senza ulteriori problemi burocratici la proposta. Gattuso aspetterà adesso la prossima chiamata.