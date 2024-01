Per 15 milioni ve lo diamo di corsa: la Roma lo ha venduto in una notte | Addio per sempre

Paletti dell’UEFA e settlement agreement impongono alla Roma un mercato ancora sostenibile. Pronta un’uscita a titolo definitivo.

In questo gran calderone scoppiato un secondo dopo l’esonero di Mou e, nella stessa giornata, l’arrivo di un’icona come Daniele De Rossi come suo sostituto, quasi ci era dimenticato che in questo periodo scadeva la clausola rescissoria di un certo Dybala.

L’esonero di Mou, l’artefice dell’arrivo dell’iridato argentino sulle sponde giallorosse del Tevere, ha un po’ destabilizzato l’ambiente giallorosso anche sotto questo profilo. OK perdere Mou ma cosa se sarebbe della Roma senza Dybala e quel Lukaku che a giugno dovrà essere riscattato?

Ci ha pensato proprio la Joya a mettere tutti a tacere, spengendo i rumors, anche se in maniera non ufficiale e senza virgolettati. Ma se Gazzetta della Sport si espone così, le indiscrezioni rappresentano delle anticipazioni, molto vicine a delle certezze.

Insomma, Dybala resta dov’è perché, anche se il suo mentore portoghese, lo Special One, non c’è più. L’argentino avrebbe sia apprezzato il discorso motivazionale di Daniele De Rossi sia il comportamento di una società che vuole costruire un progetto (e quindi una squadra) attorno a lui. Fino a giugno Dybala non si muove, neanche senza clausola.

La Roma e le regole del suo mercato

La finestra del mercato estivo metterà Dybala in una posizione di forza, valuterà le nuove proposte che il mercato (internazionale) gli riserverà, confrontandole con l’eventuale offerta di rinnovo da parte di una Roma che deve fare i conti con Settlement Agreement e tutti quei paletti imposti dalla UEFA.

Inevitabile pensare alle uscite. Ora c’è il dubbio legato a Renato Sanches, che potrà avere un’altra chance fino a giugno. Difficile che resti Spinazzola, su Lukaku si vedrà. Con Smalling pure. Nel frattempo si pensa all’erede di Tiago Pinto come general manager e alle uscite certe.

Quindici milioni che piovono dal cielo

In settimana, Tiago Pinto ha incontrato emissari del Flamengo per la cessione di Viña, che non servirà per acquistare un altro giocatore a titolo definitivo (l’esterno uruguagio infatti non è inserito nella lista giallorossa), ma come la cessione a titolo definitivo permetterà alla Roma comunque di fare cassa.

L’incontro, come rivela Sky, sarebbe stato alquanto positivo.

Sarebbe da definire soltanto due dettagli: la cifra per il passaggio di Viña in terra carioca (si parla di una cifra intorno ai 15 milioni di euro tutto compreso), ma anche c’è da sistemare la questione legata al Sassuolo, a cui va dato un indennizzo per il prestito pattuito fino al termine della stagione.