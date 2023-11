Penna in mano e firma fino al 2028: la Juve ha deciso e non perde tempo | Si fa prima di gennaio

Cristiano Giuntoli fa sul serio. Brucia la concorrenza e mette a tacere le possibili voci di mercato accontentando Max Allegri.

La Juventus sta dimostrando una notevole determinazione e resilienza in questa stagione di Serie A, nonostante le iniziali sfide e le controversie legate ad alcuni dei suoi giocatori chiave. Attualmente la squadra occupa la seconda posizione classifica alle spalle dell’Inter, attualmente in testa.

L’avvio di stagione della squadra guidata da Massimiliano Allegri è stato incoraggiante, con una vittoria netta per 3-0 contro l’Udinese, nella prima giornata di campionato. Tuttavia, ben presto si è trovata a dover affrontare un ostacolo significativo con la positività del suo giocatore, Paul Pogba, dopo un esame antidoping confermato dalle controanalisi.

Questo evento ha portato alla sospensione del giocatore francese e ha rappresentato una sfida ostica da superare per la squadra. Un’altra situazione che ha creato instabilità nel gruppo riguarda l’implicazione di Nicolò Fagioli in un’indagine legata al calcioscommesse.

Il giocatore quindi sarà squalificato per circa sette mesi e, nonostante questi momenti di incertezza, il tecnico toscano è riuscito a mantenere la squadra unita e concentrata, promuovendo una grande sintonia in campo e fuori.

Le seconde linee all’altezza della situazione

La Juventus è stata colpita anche da alcuni infortuni, tra cui quelli subiti dai difensori brasiliani Danilo e Alex Sandro. Nonostante ciò, alcuni giocatori emergenti, come Miretti e McKennie, stanno dimostrando di poter ricoprire ruoli chiave nel centrocampo bianconero.

La stessa cosa vale per Daniele Rugani che, dopo tanti anni di servizio alla Juventus, si è rivelato un faro della difesa insieme a Federico Gatti e a Bremer. Per quanto riguarda il mercato, il direttore sportivo Balzaretti ha dichiarato ai microfoni di Mediaset che il giovane talento Lazar Samardzic rimarrà con il suo attuale club dell’Udinese fino a giugno.

Manuel Locatelli vicino al rinnovo

Con Samardzic incedibile fino a giugno, Giuntoli dovrà cercare alternative per rinforzare il centrocampo bianconero, già a partire da gennaio. In questo contesto, sono stati fatti nomi come Rodrigo De Paul e Piotr Zieliński, ma sembra che il focus principale sia posto sui rinnovi di contratto.

L’ufficialità per il rinnovo di Nicolò Fagioli fino al 2028 è ormai eminente, mentre le le trattative proseguono con Dusan Vlahović. Inoltre, come riportato da sportmediaset.it, il centrocampista Manuel Locatelli è pronto a prolungare il suo contratto fino al 2028, attualmente in scadenza nel 2026.