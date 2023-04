Penalizzazione tolta alla Juventus e rinvio: ora che succede?

Ricorso accolto. La Juventus si è vista restituire dal Coni i quindici punti di penalizzazione che le erano stati inflitti per la questione legata alle plusvalenze e ritorna quindi al terzo posto in campionato con 59 punti alle spalle del Napoli che ne ha 75 e a soli due punti dalla Lazio accreditata di 61.

La questione è però tutt’altro che archiviata. A doversene di nuovo occupare in via definitiva sarà infatti la Corte d’appello e all’orizzonte si profilano due possibili esiti: un primo porterebbe a una riconferma della penalizzazione di quindici punti o a una sua riduzione a nove come nello scenario iniziale, un secondo, invece, a una semplice sanzione pecuniaria.

Il Collegio di Garanzia del Coni avrà trenta giorni di tempo per rendere pubbliche le motivazioni che lo hanno indotto alla sentenza di accoglimento del ricorso dei bianconeri. La composizione della Corte d’Appello, a cui il caso giungerà per la terza volta, sarà comunque differente da quella che era stata chiamata a pronunciarsi sulla questione una prima volta.