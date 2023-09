Penalizzazione in classifica, arriva la prima stangata della stagione: “Gravi problemi finanziari”

Tutto il mondo è paese. Penalizzazioni e stangate non solo in Serie A. Gravi problemi finanziari per una big.

Campionato con segno meno. In Italia, ahinoi, si conoscono. Quest’anno in Serie B è successo un po’ di tutto. La Sampdoria, risolta la crisi finanziaria con l’avvento di Andrea Radrizzani, è partita da -2, una sanzione stabilita dal Tribunale Federale Nazionale, a causa del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi al trimestre gennaio-marzo 2023. E ancora.

C’è stato bisogno del Consiglio di Stato per avere un quadro completo del campionato di Serie B 2023-24. Respinto definitivamente il ricorso del Perugia, il Lecco è stato ufficialmente riammesso in cadetteria. Non solo.

Anche la Reggina di Pippo Inzaghi ha perso la seconda categoria del calcio nostrano, scivolando tra i dilettanti, con la conseguente “promozione” del Brescia, e tutto ciò che ne è conseguito.

Spostamenti di mercato (per Lecco e Brescia la finestra di mercato è stata prorogata fino all’8 settembre), senza dimenticare il salto di categoria della Casertana, a scapito della Reggina. Insomma, un caos totale.

Premier, anche i ricchi piangono

Tutto il mondo è paese, si diceva. Già perché nella dorata Inghilterra, dove i diritti tv della Premier hanno trasformato club blasonati in società ricchissime, in grado di spendere e spandere, non è tutto oro quello che luccica.

C’è una parte di Liverpool che rischia tanto. L’Everton rischia grosso e non solo perché ha iniziato il campionato inglese con la miseria di appena quattro punti in sei giornate, attualmente quindicesima

Operazione vietata, Toffees in bilico

La crisi dei Toffees va ben oltre i risultati sportivi. Il club di Liverpool, infatti, sta cercando invano di concludere la vendita della quota di maggioranza a 777 Partners, ma l’operazione, come ha rivelato l’autorevole Daily Mail, è stata vietata dalla lega inglese. Se non si risolverà questa storia, i Toffees rischiano davvero di diventare un club dall’amministrazione controllata, a causa delle ricorrenti perdite finanziarie nelle ultime campagne trasferimenti.

In questo caso, sempre nel momento in cui resterà bloccata la vendita della quota di maggioranza a 777 Partner, la Football Association, potrebbe addirittura intervenire, togliendo dei punti all’Everton, una penalizzazione che andrebbe a peggiore una situazione di classifica di quattro punti in sei giornate, che renderebbe ancora più problematica la risalita di una società. Che, prendendo Carlo Ancelotti, sognava di poter vincere la Premier. Passato, trapassato remoto.