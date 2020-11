Pellegrini della Roma finalmente negativo al Covid-19, positivo Dabo del Benevento

Pellegrini negativo Dabo positivo – In attesa dell’ottava giornata di Serie A , la situazione Covid tra le squadre è altalenante. Due saranno i tecnici fuori nella prossima giornata a causa del virus: Stefano Pioli del Milan e Marco Giampaolo del Torino. Intanto, però, molti giocatori continuano a guarire.

Pellegrini negativo Dabo positivo , le loro condizioni

Finalmente la Roma può tirare un sospiro di sollievo. Lorenzo Pellegrini è finalmente risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. Dopo la visita a Villa Stuart, il giocatore giallorosso ha finalmente superato il test di idoneità. Prima di poter raggiungere il gruppo, però, Pellegrini deve sottoporsi ad altre verifiche. Tra queste l’holter che serve a misurare la sua attività cardiaca.

L’ex Sassuolo potrà ritornare solo in caso di netto miglioramento. La sua presenza col Parma è tutt’altro che scontata visto che il giocatore deve ancora riprendersi del tutto. Più probabile una sua presenza nel prossimo match contro il Napoli o in Europa League contro il Cluj.

Anche Edzin Dzeko è vittima del Covid. Il bosniaco cercherà di recuperare in vista delle prossime gare molto delicate. Ai box anche Chris Smalling per via di una intossicazione alimentare. L’inglese salterà la sfida contro i ducali.

Cattive notizie, invece, arrivano dal Benevento. Bryan Dabo è risultato positivo al Covid. Questo è stato il risultato all’ultimo tampone effettuato. Il centrocampista sannita, oltre a saltare il match di domani contro la Fiorentina, non giocherà neanche contro la Juventus. Il giocatore era impegnato con il Burkina Faso in nazionale, quindi non ha avuto contatti con altri della squadra. Dabo è stato messo immediatamente in isolamento nel proprio domicilio, è asintomatico e sta bene.

