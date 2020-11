Peggiori Attaccanti Fantacalcio Serie A 2020-2021

Peggiori attaccanti Fantacalcio Serie A 2020-2021: in quest’articolo andremo ad analizzare quali sono stati gli attaccanti che in queste prime giornate di Serie A hanno deluso le aspettative non segnando i gol che ci si aspettava.

Kevin Lasagna, Udinese, è il peggior attaccante del campionato in questo momento.

Dopo le prime sette giornate di campionato è il momento di valutare la vena realizzativa degli acquisti di tutti i fanta-allenatori. Tanti dolori per chi ha puntato su una di queste punte.

Lasagna irriconoscibile, Dybala e Ilicic fuori classifica (ma solo perché hanno giocato meno della metà delle partite).

L’attacco è uno di quei motivi per cui amiamo (e allo stesso tempo odiamo) alla follia il gioco del Fantacalcio. Una lunga lista di bomber da acquistare ad ogni costo per cercare di ottenere più bonus possibile e scalare le proprie classifiche.

L’attacco fa vincere il Fantacalcio e non solo con i nomi altisonanti che anche quest’anno si stanno confermando a suon di realizzazioni e buoni voti. A fare la differenza, spesso, sono proprio quelle seconde linee che non ti tradiscono nel momento del bisogno.

Purtroppo non è il caso per questi sfortunati attaccanti che proprio non riescono a mettere il pallone in rete e regalare gioie a chi ha deciso di puntare su di loro.

A capitanare la classifica dei peggiori attaccanti di inizio stagione c’è un nome inaspettato per certi versi: Kevin Lasagna è passato dall’essere il bomber di punta dell’Udinese a riserva di Okaka nelle preferenze di Gotti. Nonostante abbia partecipato a tutte e 7 le partite, Lasagna non ha mai timbrato il cartellino accontentandosi di voti scadenti che hanno definito la sua misera Fanta-Media di 5,17.

Prima di continuare c’è, però, da fare due menzioni speciali che non rientrano nella classifica a causa delle poche partite giocate. Josip Ilicic e Paulo Dybala sono quei classici giocatori a cui bisogna almeno offrire un po di Fantamilioni, perché capaci di sovvertire la stagione delle proprie squade.

Eppure sia lo sloveno che l’argentino, entrambi con 3 presenze, sono l’ombra di quei fantastici talenti ammirati lo scorso anno, rientrando per un pelo nella Fanta-Media del 5,5.

Sono sicuramente loro le delusioni più grandi dell’inizio di stagione tra gli attaccanti di fascia medio-alta, ma la classifica comprende tanti altri nomi.

Riccardo Improta, del Benevento, segue Lasagna con la media di 5,25 e dietro di lui altri due “potenziali” colpi ad 1 fantamilione.

Nicola Sansone non riesce a far decollare la propria stagione risultando il terzo peggior attaccante della Serie A (5,4); Gerard Deulofeu, il quale molti speravano di ritrovarlo nella lista dei centrocampisti, è passato dall’essere un potenziale affare ad 1, ad un potenziale flop da non schierare mai.

Per lo spagnolo pesa molto l’assenza di due esterni offensivi nel modulo di Luca Gotti.

Tornando alle squadre di medio-alta fascia; chi ha puntato sulla Lazio ha ottenuto un risultato dolce-amaro. Se Immobile e Caicedo stanno risultando certezze, Correa e Muriqi stanno disattendendo tutte le aspettative.

“El Tucu” è settimo in questa speciale classifica (5,75) alla pari con l’acquisto estivo Muriqi.

La Fiorentina, anche quest’anno, ha enormi problemi offensivi, specie dal punto di vista fantacalcistico. Escluso Ribery, i Viola non portano bonus in fase offensiva: Cutrone è in classifica con 5,75 mentre sia Vlahovic che Kouamè sono leggermente fuori con poco più di 6 (che comunque non è un gran voto per degli attaccanti).

Pesa soprattutto l’eterno ballottaggio tra i 3 e la mancanza di un vero titolare, cambierà qualcosa con Prandelli?

Classifica dei peggiori attaccanti per Fanta-Media durante le prime 7 giornate di Serie A 20/21

1) Kevin Lasagna (Udinese): 5,17

2) Riccardo Improta (Benevento): 5,25

3) Nicola Sansone (Bologna): 5,4

4) Gerard Deulofeu (Udinese): 5,62

5) Leonardo Pavoletti (Cagliari): 5,67

6) Luca Siligardi (Crotone): 5,67

7) Joaquin Correa (Lazio): 5,75

8) Patrick Cutrone (Fiorentina): 5,75

9) Gabriele Moncini (Benevento): 5,75

10) Vedat Muriqi (Lazio): 5,75

