Pazzesco Spalletti: accordo segreto per il 2024 | È una coltellata al cuore

Conquistato il suo primo scudetto in Italia, Spalletti si è preso un anno da spettatore, pronto a tornare nel 2024. Le offerte non mancano.

Sono passati un paio di mesi dai tormentoni mediatici che hanno messo costantemente Luciano Spalletti sotto la luce dei riflettori. Prima per la ratifica di uno scudetto vinto praticamente a gennaio con quel 5-1 alla Juventus di Allegri che a conti fatti a mandato in fuga il Napoli per la vittoria.

Poi la notizia che l’allenatore di Certaldo non avrebbe difeso un tricolore strameritato, il primo in Italia. C’è chi è sicuro che i problemi di natura innanzitutto caratteriali con Dela sono stati mascherati dalla splendida cavalcata degli azzurri in campionato. Chi dietro il mancato rinnovo vede una sorta di impresa irripetibile e proprio per questo inutile continuare.

A sentir parlare Spalletti è una semplice voglia di godersi la famiglia e stare lontano dallo stress. Non a caso si aggira tra Montaione, Forte dei Marmi, Milano e Lerici. Tra le case di famiglia si sta godendo il meritato riposo, mentre là fuori tutti lo cercano.

Lui continua a smentire, un po’ come la storia che questo non è l’anno sabbatico di Luciano Spalletti, ma nonostante tutto l’ex allenatore del Napoli continua ad essere il sogno proibito di molti club. Arabi, naturalmente.

Futuro prossimo

Nonostante le smentite di rito e quel “non mi ha cercato nessuno”, la Gazzetta dello Sport (ma non solo) rivela alcuni interessamenti. Gli arabi dell’Al Ahli, una delle quattro società controllate dall’ormai famigerato fondo PIF sarebbero pronti a fargli subito un’offerta.

Anche club italiani e inglesi avrebbero fatto qualche sondaggio, al li là delle frasi di facciata, non è vero che nessuno ha cercato l’allenatore che sa saputo incantare con una squadra, il Napoli, finita sulla bocca di tutti, omaggiata a più ripresa dai campioni dei campioni, il Manchester City di Pep Guardiola.

L’apripista

Dalla Francia, la bomba: secondo Foot Mercato, dietro il no di Luciano Spalletti all’Al-Ahli, ci sarebbe la possibilità di allenare la Juventus, a partire da giugno prossimo, dalla stagione 2024/2025. Secondo i francesi, infatti, Cristiano Giuntoli sarebbe una sorta di apripista dell’avvento del tecnico toscano.

Certo, molto dipenderà dai risultati di Max Allegri. Che, ora che è finito al centro del progetto di una Juventus pronta a vendere chiunque davanti a una super offerta, tranne Max, non ha più alibi, scusa, problemi di ogni sorta dal momento che il caso plusvalenze è finito, i problemi con la UEFA pure, non ci sono più impedimenti esterni. Come Max sbagla, l’ombra di Spalletti aleggerebbe su di lui. A Napoli hanno già provato questa sensazione di sdegno: prima con Higuain, poi con Sarri, vorrebbero evitare un’altra arrabbiatura.