Pazzesco Samardzic: il padre ne combina un’altra | Doppio tradimento e firma in Serie A

Dopo la querelle con l’Inter il padre del centrocampista serbo potrebbe far saltare anche un altro affare che sembrava vicino.

Un’estate alquanto movimentata, un’estate che avrebbe potuto portarlo in una grande squadra e che lo ha visto protagonista, anche se in maniera involontaria, di diverse questioni e storie che hanno riempito pagine su pagine di siti e notiziari sportivi.

Lazar Samardzic è stato uno dei centrocampisti offensivi che maggiormente si sono messi in mostra nel corso della passata stagione. Gol, assist, giocate deliziose, tiri folgoranti da fuori aerea. L’Udinese, come spesso gli accade, lo ha preso sconosciuto dal campionato tedesco e lo ha mostrato al Mondo in tutta la sua classe.

Classe 2002 è sicuramente un gioiello ed è certamente un calciatore dal futuro radioso. A fine luglio sembrava fatta per il suo passaggio all’Inter. Settimane di discorsi e trattativa, ma alla fine Udinese e Inter trovano l’accordo.

I nerazzurri sembrano avere anche la quadra con l’entourage del calciatore che intanto sbarca a Milano, fa le foto di rito, saluta felice quelli che dovrebbero essere i suoi nuovi tifosi e svolge le visite mediche. Da lì a poco, però, il colpo di scena. Salta tutto. Cambiano le condizioni dell’affare e delle commissioni da dare ai suoi agenti e Samardzic torna a Udine.

Samardzic, salta l’Inter e arriva un’altra big

L’affare con l’Inter salta definitivamente e da lì in poi si scatenano i racconti e le narrazioni che, ovviamente, differiscono una dall’altra. L’Inter e gli ex agenti di Samardzic incolpano il padre per aver cambiato le condizioni dell’accordo ed aver costretto i nerazzurri a rinunciare all’affare.

Il padre, invece, che ora ne ha la procura, se la prende con l’Inter e con gli ex agenti. Insomma, è il caos. E, a farne le spese, è soprattutto il calciatore che passa dall’essere un giocatore dell’Inter al tornare a Udine ed allenarsi con i suoi ex compagni, dopo averli salutati tutti qualche ora dopo.

Samardzic, il padre lo ha fatto ancora

Lazar, però, a Udine non può più restarci. Si fa avanti la Lazio che ha bisogno di un’ulteriore rinforzo a centrocampo. Anche in questo caso l’affare sembra molto vicino alla risoluzione, ma nelle ultime ore arriva un altro colpo di scena.

Dopo aver quasi trovato l’accordo con Lotito, infatti, il padre di Samardzic pare intenzionato a portare il ragazzo a Napoli. I partenopei hanno dovuto rinunciare a Gabri Veiga, nonostante un accordo già trovato, che ha ceduto alla corte saudita ed hanno risparmiato 35 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere reinvestiti su un’altra mezzala di qualità e il serbo potrebbe essere il profilo giusto.