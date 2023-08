Pazzesco, pazzesco, pazzesco: Roberto Pereyra | Ha detto si: ecco la firma

Il centrocampista argentino, dopo la fine del contratto con l’Udinese, è ancora senza squadra e sul mercato.

Torino, Fiorentina, Genoa, Besiktas, Inter e Milan. Sono state davvero tante le squadre che sono state accostate a Roberto Pereyra in queste settimane di calciomercato. Il centrocampista offensivo, dopo la fine del rapporto con l’Udinese, è attualmente svincolato e sta valutando le tante offerte ricevute per accasarsi in una nuova squadra.

A 32 anni l’argentino farebbe comodo a tante squadre. Esperienza, qualità, grinta e visione di gioco restano qualità intatte. Qualità che El Tucu ha mostrato anche nella sua seconda esperienza all’Udinese. Tre stagioni ottime che hanno aumentato ancor di più il bagaglio tattico del calciatore.

Ora, però, Pereyra deve scegliere bene la sua nuova esperienza che potrebbe anche rappresentare l’ultima (o una delle ultime) di una più che discreta carriera. Una carriera impreziosita anche e soprattutto dall’esperienza alla Juventus.

Due stagioni, dal 2014 al 2016, agli ordini di Massimiliano Allegri, impreziosite da due Scudetti, due Coppa Italia e una finale di Champions League. Due stagioni dietro a mostri sacri del ruolo come Pirlo, Vidal, Pogba e Marchisio, ma non da comparsa. Pereyra è stato tante volte utile alla Juventus e non ha mai deluso le aspettative.

Pereyra, tante squadre e una decisione difficile

Dopo l’esperienza al Watford, come detto, Pereyra ha giocato per la seconda volta nella sua carriera a Udine. Il Friuli, Udine in particolare, è un po’ come una seconda casa per l’argentino che a giugno però ha deciso di non rinnovare il suo contratto.

Certi amori difficilmente muoiono e si dimenticano. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, tra le tante pretendenti al calciatore, potrebbe spuntarla proprio l’Udinese che lo rivorrebbe in rosa anche per la prossima stagione. Una richiesta che sarebbe arrivata espressamente da Mister Sottil che ha bisogno della sua esperienza e qualità.

Pereyra, ecco il clamoroso affare

Gino Pozzo, patron dell’Udinese, avrebbe rilanciato la propria offerta nei confronti del centrocampista argentino, provando a convincerlo a fare un passo indietro, ma nei piani futuri dello stesso Pereyra, che continua ad allenarsi a Udine, pare comunque esserci un’esperienza all’estero.

Il Besiktas, già in contatto con il calciatore nelle scorse settimane, ha riaperto il dialogo. L’offerta è ritenuta interessante e congrua dal diretto interessato, ma resta da convincere definitivamente la moglie. La carriera del classe ’91, quindi, potrebbe proseguire in Turchia, con i prossimi giorni che saranno comunque decisivi per capire il futuro del calciatore, che si prenderà comunque altro tempo per decidere, non avendo fretta.