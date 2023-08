Pazzesco Paredes: di nuovo in Serie A ma… con la stessa maglia | Affare last minute

L’ex centrocampista della Juventus, tornato al PSG per fine prestito, torna in Italia: firma in arrivo per un club in cui ha già militato.

Un anno fa di questi tempi i tifosi della Roma e José Mourinho iniziarono a vedersi sgretolare il sogno di vivere una stagione da protagonisti. Non che non sia successo, grazie alla cavalcata in Europa League conclusasi solo nella sfortunata finale persa contro il Siviglia, ma in Serie A i giallorossi hanno fallito ancora una volta l’obiettivo di entrare tra le prime quattro della classifica.

Niente Champions League neppure quest’anno, quindi, con tutte le conseguenze del caso a livello economico e quindi sul mercato successivo, quello in corso, durante il quale Tiago Pinto si è dovuto ancora arrangiare tra prestiti e affari a zero. Dicevamo un anno fa arrivò il primo colpo della malasorte, la frattura al perone subita in allenamento da Georginio Wijnaldum, uno dei colpi del mercato estivo.

L’olandese andò ko poco prima del debutto contro la Salernitana, compromettendo quasi l’intera stagione. Poco meno di 365 giorni dopo un altro colpo di scena scuote l’ambiente romanista. L’estate giallorossa, apertasi con un altro gravissimo infortunio, quello subito da Tommy Abraham nell’ultima di campionato contro lo Spezia, registra infatti ora l’addio improvviso di Nemanja Matic.

Il centrocampista serbo, arrivato nella Capitale un anno fa a zero su input del mentore José Mourinho, approda al Rennes per tre milioni di euro. Dal punto di vista economico si tratta di una buona plusvalenza, ma il vuoto lasciato dall’ex Chelsea e Manchester United sul piano della personalità non sarà indifferente, senza contare il buon contributo dato nella scorsa stagione dal punto di vista tecnico e anche fisico (35 partite a 35 anni).

Mercato Roma, Mourinho perde Matic: il sostituto è un grande ex

Comunque, in attesa di capire (se mai sarà possibile…) i veri motivi di una decisione che sa più del personale che del tecnico o dell’economico, urge tappare la falla il prima possibile, perché un organico al quale già manca un centravanti non può iniziare il campionato (ancora contro la Salernitana…) anche senza un centrocampista titolare. Ecco allora che la settimana che porta al via della Serie A può aprirsi con un doppio affare in entrata nel settore centrale. Uno dei quali sarà un gradito quanto inatteso ritorno.

Il sostituto di Matic sarà infatti Leandro Paredes. Il centrocampista argentino campione del mondo è tornato al Paris Saint-Germain dopo l’annata poco felice trascorsa in prestito alla Juventus, ma non rientra nei piani dell’allenatore dei francesi Luis Enrique e neppure della società. I dialoghi tra Roma e PSG sono avviati e riguardano un “pacchetto” che comprende anche Renato Sanches. La mezzala portoghese, altro esubero eccellente dei parigini, è un obiettivo di vecchia data della Roma, ma l’accordo sulla formula richiesta dal Paris, un prestito oneroso con diritto di riscatto, non è ancora stato trovato.

Leandro Paredes torna in Italia: la Roma lo riabbraccia dopo nove anni

Per Paredes i giallorossi chiedono invece il prestito secco, in stile Wijnaldum, ma pure qui il ds del PSG Campos vuole inserire il diritto di riscatto. L’accordo alla fine si dovrebbe trovare per la gioia di Mourinho. La Roma avrebbe così una linea mediana di tutto rispetto, sebbene le caratteristiche di Paredes siano diverse rispetto a quelle di Matic. Mediano davanti alla difesa con buone doti fisiche e tecniche il serbo, più regista, anche se non classico, l’argentino, valido anche in interdizione.

Quel che è certo è che i buoni rapporti tra Roma e PSG potrebbero rivelarsi ancora decisivi per il mercato dei giallorossi e che in pochi si sarebbero aspettati a inizio estate il ritorno nella Capitale di Paredes. Scoperto proprio dalla Roma nel 2014 a 20 anni nel Boca Juniors, l’argentino fu dato in prestito a Chievo ed Empoli per poi disputare una stagione in giallorosso, nel 2016-’17 e venire poi ceduto a peso d’oro (23 milioni più 4 di bonus) allo Zenit. Da qui ha spiccato il volo verso il PSG, dove non ha mai trovato molto spazio. Dopo nove anni è tutto pronto per il ritorno a Roma: il giocatore, che era finito anche nel mirino della Lazio, oltre che del Galatasaray, ha spinto per tornare in Italia. I tifosi giallorossi stanno per riabbracciare un giocatore più maturo ed esperto e in possesso di caratteristiche in grado di completare la mediana di Mourinho.