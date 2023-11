Pazzesco: Maldini e Massara firmano insieme | Ricominciano proprio da qui

Il dinamico duo fautore dello scudetto milanista pronto a tornare in pista dopo il licenziamento estivo, nuovamente insieme.

La coppia non scoppia. Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero tornare a lavorare insieme dopo l’esperienza meravigliosa culminata con uno scudetto contro tutti i pronostici, ma senza lieto fine avuto con il Milan.

Frederic fu chiamato dal Milan dopo l’esperienza nella Roma nel dopo Monchi. Tornò a Milanello il 21 giugno 2019, come direttore sportivo. Insieme a Paolo Maldini mettono a disposizione di Stefano Pioli una squadra equilibrata e senza spese folli. Anzi, perfino con la scommessa (stravinta) Zlatan Ibrahimovic.

La cartina di tornasole dell’operato del dinamico duo arriva nella stagione 2021-2022, quando il Milan torna a vincere il campionato, a undici anni di distanza dalla precedente affermazione. Ma l’idillio dura poco.

Per la proprietà rossonera la presenza di Paolo Maldini è troppo ingombrante, il peso della storia d’altronde cozza con le strategie societarie, attenti ai numeri agli acquisti esorbitanti ma che non rendono. Così la rottura si consuma un po’ a sorpresa, la scorsa estate, a causa di divergenza tra club e dirigenti: il 7 giugno l’ufficialità della interruzione del rapporto.

Tante richieste, una in particolare

Per Paolo Maldini e Frederic Massara le offerte non sono mancate. Due dirigenti così, d’altronde non si trovano tutti i giorni. Per l’iconico rossonero sono arrivati subito gli arabi, che tutt’ora vorrebbero portarlo nella Saudi Pro League.

Per Frederic Massara subito l’ipotesi di un gradito ritorno, quello proprio nella Roma, soprattutto visto l’operato di Tiago Pinto che continua a non convincere, data anche la situazione complessa di José Mourinho, in scadenza di contratto a giugno.

Maldini-Massara, un’offerta del Diavolo

L’eco di un rumor d’Oltremanica rimbomba anche in Italia. L’interesse del Manchester United per Paolo Maldini non è certo una notizia nuova di zecca, soprattutto dopo il rimpasto che ha in mente la famiglia Glazer, la quale da tempo è impegnata in una vendita societaria che non decolla, l’alternativa è quella di rinnovare un club che non sa più vincere.

La novità, però, arriva direttamente dal The Telegraph, secondo cui il Manchester United non sta pensando non solo a Paolo Maldini ma anche a Massara. L’ex dinamico duo del Milan, comunque, non è l’unica idea: tra i nomi rivelati dal quotidiano inglese ci sono anche Lee Congerton e Andrea Berta: il primo capo del dipartimento reclutamento dell’Atalanta, il secondo direttore sportivo dell’Atletico Madrid.