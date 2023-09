Pazzesco in Serie A: Sancho in prestito con diritto di riscatto | Operazione gigantesca

In Premier esplode il caso Sancho al Manchester United: difficile l’immediato reintegro, probabile la cessione in prestito a gennaio.

Le cattive notizie non vengono mai da sole. Figuriamoci se ti chiami Manchester United e praticamente dall’era post Sir Alex Ferguson non sei riuscita più a mantenere lo status di top team, se non per il blasone.

Sì perché l’attuale Manchester United non è una squadra che può competere per un trofeo. La conferma è arrivata da questo scorso di campionato, più precisamente nell’ultimo turno di Premier.

Il tracollo interno dei Red Devils, caduti a Old Trafford sotto i colpi del Brighton di De Zerbi, rappresenta la seconda sconfitta di fila, più in generale il tredicesimo posto con solo cinque punti all’attivo.

La vetta dove risiede il Manchester City (unica formazione di Premier a punteggio pieno) è distante già nove punti, la zona Champions League a -7. Il trend negativo delle ultime stagioni non è stato affatto cambiato dalla squadra di ten Hag.

Pazzesco, Sancho fuori rosa! E adesso che si fa?

La settimana post debacle contro il Brighton è iniziata, poi, nel peggiore dei modi. Per la serie, quando piove diluvia: Jadon Sancho è stato messo fuori rosa dal Manchester United a causa di alcuni problemi disciplinari. Questa la versione ufficiale. Per tutto il resto ci sono i tabloid inglesi.

Tutti concordi nell’assicurare un rapporto logoro tra il club, lo staff tecnico e un giocatore letteralmente infuriato. Che avrebbe già fatto richiesta è l’immediato reintegro o in alternativa la cessione a gennaio, va benissimo anche in prestito con diritto di riscatto, perché nella stagione che terminerà con la fase finale di Euro 2024, giocare (con continuità) è la condicio sine qua non niente convocazione.

Sancho, al via un’operazione gigantesca: coinvolta anche la Serie A

Naturalmente la notizia di Sancho fuori rosa ha fatto clamore, fuoriuscendo ben presto dai confini britannici. L’attaccante che soltanto nel 2017 era stato inserito, da The Guardian, nella lista dei migliori sessanta calciatori è un boccone troppo prelibato per non essere quanto meno assaggiato.

Sull’ex Borussia Dortmund c’è già la fila. Barcelona in pole per il nazionale inglese, ma attenzione al Borussia Dortmund, la squadra che ha fatto esplodere di fatto il prodotto del settore giovanile del Watford, dove ha legato le sue (più importanti) fortune. In Serie A, però, si deve registrare l’interesse di una Juventus che fiuta la possibilità di prendere Sancho in prestito con diritto dal Manchester United già nel calciomercato di gennaio: Giuntoli avrebbe pensato al prestito con diritto di riscatto.