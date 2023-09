Pazzesco De Zerbi: è arrivata la chiamata che vale una vita | Brighton in lacrime

Le gesta di Roberto De Zerbi con il Brighton fuoriescono dalla Premier. Ecco chi sta pensando allenatore bresciano.

Abbiamo 10 allenatori all’estero, considerando Gattuso, presentato in Francia come erede di Marcelino sulla panchina dell’Olympique Marsiglia. “Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con il mio nuovo gruppo e affrontare le prossime sfide che ci attendono – ha detto Ringhio nel giorno della sua presentazione – sono molto felice e orgoglioso”. Lì giocò da milanista, lì allenerà.

Gattuso è il terzo allenatore italiano in Francia, insieme a Francesco Farioli (che guida il Nizza) e Fabio Grosso, che terminata l’esperienza a Frosinone (con tanto di promozione in Serie A) è ripartito dall’amata Lione, dove militò da giocatore. E ancora.

Vincenzo Montella nuovo commissario tecnico della Turchia, in Arabia Saudita è volato Roberto Mancini, tra mille polemiche, un grosso polverone e ipotetici strascichi da consumarsi in aule di tribunali. C’è anche Francesco Calzona, ex collaboratore dell’attuale cittì dell’Italia Luciano Spalletti, e ora alla guida della Slovacchia.

Domenico Tedesco è stato scelto dalla federazione belga l’amaro Mondiale in Qatar di Roberto Martinez (ora alla guida del Portogallo), Gianni De Biasi con l’Azerbaigian e Marco Rossi da tempo in Ungheria. Francesco Moriero da più di due anni è il cittì delle Maldive, Michele Marcolini di Malta. Vincenzo Alberto Annese allena il Nepal, con Guglielmo Arena con il Laos abbiamo fatto 13.

Roberto De Zerbi non finisce di stupire

Ma non c’è dubbio che l’allenatore italiano in hype più di tutti, addirittura più di Carlo Ancelotti, è oggettivamente Roberto De Zerbi. Non inganni l’eliminazione dalla Coppa di Lega per mano del Chelsea, ok peraltro 1-0.

L’allenatore bresciano già lo scorso anno in Premier League lo scorso anno ha strabiliato tutti, pure Guardiola, portando il Brighton in Europa, ed è attualmente terzo nel campionato di Sua Maestà, a soli tre punti dalla capolista a punteggio pieno Manchester City.

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano

In Premier League è corteggiatissimo, anche se ha fatto già sapere di voler continuare coi Seagulls. Attenzione però, l’eco delle sue gesta è arrivato in Spagna. Non in una squadra qualsiasi, ma a Madrid. La Madrid Blanca.

Secondo Cadena Ser, l’erede designato a prendere il posto di Carlo Ancelotti, promesso sposo del Brasile, non è detto sia Xabi Alonso. Il Bayer Leverkusen non ha nessuna intenzione di liberarlo, così ecco il pensiero stupendo di Don Florentino Perez: proprio De Zerbi, più di Mourinho, il cui nome era ricicciato qualche giorno fa.