Pazzesco Castillejo: dopo il Milan cambia completamente carriera | Affare (quasi) fatto

Dopo una stagione al Valencia, l’ex esterno d’attacco rossonero non rientra più nei piani del club e potrebbe cambiare aria.

Un sinistro interessante, ma anche un fisico forse troppo fragile per alcuni palcoscenici. Al fronte di questo, però, lui ci ha sempre messo tanto cuore e l’anima in ogni partita, per ogni maglia che ha indossato e per ogni allenatore con cui ha avuto a che fare.

Samuel Castillejo, conosciuto da tutti come “Samu” Castillejo, è molto conosciuto in Italia, soprattutto dai tifosi del Milan. Per molti è stato un buon calciatore, per altri un po’ meno, ma è innegabile che nelle sue quattro stagioni in rossonero ci siano stati momenti di alti e bassi.

Acquistato in prestito con diritto di riscatto dal Villareal nell’estate del 2018, Castillejo diventa a tutti gli effetti un calciatore rossonero nella stagione successiva. Il suo meglio a Milano, però, lo offre proprio nella prima stagione, quella 2018/2019 agli ordini di Mister Rino Gattuso.

Lo spagnolo diventa pedina fondamentale per l’allenatore calabrese nel suo 433 e colleziona ben 40 presenze condite da quattro reti in tutte le competizioni. Gattuso, però, andrà via a fine stagione e con Pioli, che subentra al posto di Giampaolo dopo soli due mesi, il feeling non sarà mai granché.

Castillejo, le stagioni al Milan ed il passaggio al Valencia

Nelle successive tre stagioni in rossonero, infatti, Castillejo gioca sempre meno, chiuso anche dall’arrivo di Saelemaekers. I primi due anni, però, il suo contributo resta importante e Pioli lo utilizza come prima alternativa a destra, ma all’occorrenza anche a sinistra.

L’ultima stagione al Milan, complice anche l’arrivo di Messias, Castillejo la vive completamente ai margini e colleziona soltanto cinque presenze in tutte le competizioni. Fa parte, comunque, della rosa che vince lo Scudetto ed alla fine il diciannovesimo tricolore rossonero è anche un po’ suo. Nell’estate 2022 scade il suo contratto con i rossoneri e arriva il Valencia che lo mette sotto contratto.

Castillejo, ecco dove sarà il suo futuro

Al Valencia ritrova Gattuso come allenatore e con il suo primo tecnico al Milan, Castillejo torna a far vedere le sue qualità. Il rapporto tra l’allenatore italiano ed il club spagnolo, però, si interrompe a gennaio e per l’ex Milan lo spazio in campo comincia a ridursi.

Ora, è totalmente fuori dal progetto valenciano, ma per lui sono arrivate diverse offerte dal campionato saudita. Come riportato da Relevo, infatti, su Samu Castillejo c’è l’interesse dell’Arabia, più precisamente dell’Al-Khaleej che gli offrirebbe 2,5 milioni all’anno per due anni. Su di lui c’è anche l’Abha Club e altre squadre arabe, il cui mercato termina il 20 settembre. Castillejo si prenderà del tempo per decidere la destinazione.