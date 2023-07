Pazzesco Bonucci, resta in Serie A per “distruggere” la Juve: lacrime e sangue

Non è finita bene la storia d’amore tra il calciatore e i bianconeri. La sua prossima destinazione fa arrabbiare i tifosi.

Da poco più di una settimana una notizia ha sconvolto la tifoseria e l’ambiente della Juventus, nel bene o nel male. Leonardo Bonucci non sarà più un calciatore bianconero, o almeno non farà più parte del progetto per la squadra della prossima stagione.

Dopo tredici stagioni, otto scudetti, due finali di Champions League ed una manciata di altri trofei (tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana), lo storico numero diciannove bianconero non partirà per la tournée della Juventus, per le amichevoli e non guiderà i suoi compagni nel ritiro pre-campionato.

Dalla stagione 2010/2011 all’estate scorsa, era successo solo un’altra volta. Era successo in quella famosa estate 2017, quando fu acquistato dal Milan cinese per circa 40 milioni di euro, fu presentato e fatto diventare Capitano dei rossoneri da Mirabelli e Fassone, ma poi tornò alla Juve, pentito, nell’estate successiva.

Questa volta non ci saranno più ritorni. Leonardo Bonucci, con un anno ancora di contratto e una stagione ancora di attività da calciatore, a 36 anni, è costretto a dire addio alla Juventus. Se vorrà continuare a giocare, almeno per la prossima stagione, dovrà trovarsi una sistemazione ed una nuova squadra.

Bonucci, le possibilità per il suo futuro

Il calciatore ha continuato ad allenarsi a parte dal resto della squadra. Sulla sua prossima squadra si è fatto un gran parlare, ma ancora non sono pervenute offerte ufficiali, né a lui, né al suo agente, Alessandro Lucci.

Roma, Lazio, Torino, Sampdoria degli amici Pirlo e Legrottaglie, addirittura Inter. Sono state tante le squadre accostate all’ormai ex Capitano bianconero, ma nessuno ha fatto davvero un passo deciso e convinto per ingaggiarlo. La Juventus lo libererebbe a zero, quasi sicuramente, ma è il suo ingaggio che spaventa le possibili pretendenti.

Bonucci, ecco la destinazione che non piace agli juventini

Un nome nuovo sulla possibile prossima destinazione di Leonardo Bonucci è quello di un’altra squadra nerazzurra. Non l’Inter, questa volta, ma l’Atalanta dei Percassi e di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi, quasi sicuramente, nelle prossime settimane dovrebbero dire addio a Demiral, che piace molto all’Inter, e potrebbero sostituirlo proprio con l’ex Capitano della Nazionale.

Gasperini lo accoglierebbe volentieri, Bonucci potrebbe essere utile per far crescere i giovani, Okoli e Scalvini su tutti, dell’Atalanta, ma soprattutto potrebbe giocare in una difesa a tre, suo schieramento preferito. Il calciatore sarebbe disposto anche a decurtarsi l’ingaggio, vedremo come andrà a finire.