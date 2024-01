Pazzesco: Ante Rebic torna in Serie A | Scende dall’aereo e gioca per la salvezza

Una nuova occasione all’orizzonte per l’ex attaccante del Milan, che ha ammiccato al suo ritorno in Serie A nella sessione invernale di mercato.

Un po’ esterno offensivo sinistra, un po’ seconda punta, all’occorrenza anche falso nueve. Li ha fatti tutti Ante Rebic questi ruoli. E pure bene. Ambidestro, forza esplosiva e rapidità, aggressività e un’invidiabile individuale.

Nel suo vestito migliore, un giocatore di chic. Uno di quelli che ti fa vincere le partite, segnando (anche se non tantissimo) ma soprattutto facendo segnare. Ciò che l’ha sempre fermato sono state la testa e, quasi una conseguenza, la discontinuità, senza dimenticare i tanti infortuni.

Fu la Fiorentina a portarlo in Italia nel 2013 per 4,5 milioni di euro, qualche gol, niente di che, un brutto infortunio di tre mesi lo mette ai margini del progetto. In estate passa in prestito al Lipsia, senza lasciare il segno, causa un difficile rapporto con il suo allenatore: Achim Beierlorzer

Torna alla Fiorentina con Paulo Sousa, parte bene ma poi si perde un po’. A gennaio la Fiorentina lo cede in prestito all’Hellas Verona, con cui resta fino a fine stagione, culminata con la retrocessione dei gialloblu. Riecco ancora a Firenze, sempre di passaggio prima di firmare con l’Eintracht.

La sua migliore esperienza

È col Milan che Ante Rebic mostra tutto il suo talento. Il club rossonero lo prese nell’estate del 2019, con la formula del prestito biennale. È qui la sua migliore esperienza, comincia a segnare, anche doppiette, è uno dei fautori, sotto pandemia, della ricostruzione di quel Diavolo che l’anno susseguente troverà la sua acquasanta.

Il Milan lo prende a titolo definitivo, e fa benissimo. Si conferma ancora prolifico, in special modo nel girone di ritorno, superando nuovamente i dieci gol (11 reti realizzate in 33 partite in tutte le competizioni) e fornendo un contributo importante per la qualificazione del Milan alla UEFA Champions League. Lo scudetto è il punto più alto in rossonero, maglia indossata in campo più di cento volte. Prima di volare in Turchia con il Besiktas.

Il richiamo dell’Italia

È Walter Sabatini che lo sta corteggiando, pensando al miglior Rebic, non certo quello che spacca gli spogliatoi con le sue litigate sopra le righe (il Besiktas ne sa qualcosa). All’uomo mercato dei campani interesse che lui spacchi le partite in campo.

Un colpo alla Ribéry, tanto per intenderci ma con le dovute differenze. Alla stregua di uno tra Jerome Boateng o Kostas Manolas, entrambi cercati dal sodalizio di Iervolino. Il Besiktas vuole liberarsi di lui, ma lo stipendio è troppo alto per la Salernitana. Certo è che se lo abbassasse, allora la trattativa potrebbe decollare.