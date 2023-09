Pazza trattativa: Nainggolan torna da re | Contratto fino a giugno 2024

Il calciomercato ancora non è finito. Almeno quello di Radja Nainggolan. Pazza trattativa in corso per il centrocampista belga.

Si sente ancora un giocatore di Serie A, anche se manca dal nostro massimo campionato di calcio dalla stagione 2020-21, quattro presenze con l’Inter, a dirla tutta. Ma lo ha detto il detto interessato. “Sono convinto di poter dare ancora tanto, per cui, ora non c’è motivo di pensare ad altro. Perché sono ancora così amato? Ho dato tanto e ho ricevuto altrettanto”.

Così parlò Radja Nainggolan a poche ore dal termine della sessione più pazza di sempre di calciomercato. Per lui, svincolato, ancora un po’ di tempo c’è per trovare squadra, per sottoscrivere un contratto fino a giugno 2024. “Sono ancora un giocatore di Serie A, aspetto un’occasione. Solo per una questione economica che sono ancora svincolato”.

Le parole del Ninja belga cozzato un po’ con la realtà, a dirla tutta. È il suo curriculum a parlare per lui e a dire che l’ultima vera apparizione degna di tal nome di Radja Nainggolan in Serie A è stato con la Roma, la Roma di Totti.

A dire il vero nella stagione 2019-2020, quando Conte lo accompagnò alla porta, al di là dei cancelli della Pinetina, Nainggolan si ricordò di essere stato un talento del calcio italiano e con il Cagliari si rigenerò tanto da diventare migliore giocatore del mese di novembre dalla Lega Serie A. In realtà un fuoco di paglia. Una lesione al polpaccio con il Lecce, lo mise kappaò, costringendolo a concludere anzitempo la sua stagione al Cagliari con un bottino di 6 gol e 7 assist in 29 partite.

Brevi parentesi finite nell’anonimato

Per il resto, altri brevi parentesi da ricordare nell’era post pandemia da Coronavirus. Delle quattro presenze con l’Inter si è già detto, del ritorno a Cagliari in prestito poco altro da aggiungere. Volendo anche del suo ritorno in patria.

Un biennale con l’Anversa, la squadra della sua città natale, seppur rivale del Beerschot, dove è cresciuto calcisticamente: a far notizia, però, la patente tolta per guida in stato d’ebbrezza. Il suo Anversa vola ai preliminari di Conference anche per merito suo. Nient’altro. Anche a Ferrara la sintesi sta tutta nella esperienza di De Rossi, che lo volle alla Spal, ma niente di che, Radja finisce nell’anonimato anche lì.

Ammiccamenti di Serie A

Il calciomercato rievoca il suo nome e cognome. Il Frosinone una proposta gliel’ha fatta, per sua stessa ammissione. “C’è stata una chiacchierata col Frosinone ma non si è fatto niente, sono sereno e aspetto qualcosa di interessante”.

Scartata l’ipotesi ciociara e spente alcune sirene arabe che erano suonate per l’ex centrocampista della nazionale belga, Nainggolan aspetta che Monza e Salernitana facciano un qualcosa in più di un semplice pourparler.