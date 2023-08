Pazza trattativa: Adama Traore in Serie A per spaccare il campionato | Colpo da scudetto

Un Traoré è già arrivato, un altro ne potrebbe arrivare in Serie A per spaccare il campionato. In tante su Adama.

Ha spiazzato un po’ tutti l’Atalanta con uno degli acquisti più costosi della sua storia. Non Gianluca Scamacca, un colpo certamente a sorpresa per la Dea, visto che l’attaccante del West Ham aveva prima dato la priorità alla Roma (che non ha avuto la forza economica per prenderlo) poi la disponibilità all’Inter, superata all’ultima curva dai bergamaschi.

Ha fatto più clamore l’acquisto di El Bilal Touré, avvenuto subito dopo le cessioni di Hojlund al Manchester United e Jeremie Boga al Nizza. Per l’Almeria il club orobico ha investito qualcosa come 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, mai un acquisto di questa portato per la Dea.

Il maliano, classe 2001, ha stregato Gasperini per la sua duttilità tattica, può giocare sia come centravanti sia come seconda punta, ma anche per il suo fisico potente abbinato a una soddisfacente tecnica di base: dà il meglio di sé in campo aperto grazie alle sue accelerazioni palla al piede.

Ma un altro Touré potrebbe far parte della schiera dei volti nuovi che parteciperanno alla prossima Serie A, al via nel week end del 20 agosto.

Ancora tu!

Non è la prima volta che il nome di Adama Touré viene accostato a un club del massimo campionato nostrano di calcio. Milan e Roma si erano interessate allo spagnolo di origini maliane, un po’ centrocampista un po’ attaccante.

Ma gli interessi di rossoneri e giallorossi non sono mai diventate delle vere e proprie trattative di uno dei prodotti della Masia del Barcellona. Ora il nome dell’ex Wolverhampton, svincolatosi a giugno dagli inglesi, torna di moda.

Pensiero stupendo

La Fiorentina avrebbe messo nel mirino Adama Traoré, con il placet di un Vincenzo Italiano rimasto piacevolmente sorprese dalle sue caratteristiche. Il nazionale maliano, classe 1996, è dotato di una grande velocità abbinata a una esplosività derivante dalla una forza fisica niente male.

Adama Traoré possiede un destro performante, vede la porta ma non disdegna di trasformarsi in assistman per i compagni di squadra. Può ricoprire i ruoli di ala destra o sinistra, indifferentemente. Insomma, per la Fiorentina un pensiero stupendo, per di più a parametro zero, da far diventare un fatto concreto. Una situazione di mercato, insomma, da monitorare nelle prossime settimane per capire che margini ha la Viola per far decollare la trattativa.