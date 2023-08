Pazza telefonata dall’Italia: vieni in Serie A? Kylian Mbappè ascolta: prestito folle di un anno

Nasser Al-Khelaïfi prosegue con la sua linea durissima. Mbappé potrebbe essere ceduto in prestito per un anno. Anche in Serie A.

Nessuno indietreggia di un millimetro. Kylian Mbappé continua ad allenarsi serenamente con gli esuberi del Paris Saint Germain: non ha giocato nemmeno un secondo nel pre-season asiatico dei campioni francesi, non verrà convocato nemmeno per la prima della Ligue 1, il 12 agosto al Parco dei Principi, quando arriveranno i bretoni del Lorient.

Il Principe di Bondy è fermo nella sua posizione: i suoi rappresentanti hanno incontrato di recente Luis Campos. Che aveva l’ennesima proposta di rinnovo: rinnovo con clausola da 200 milioni di euro per l’estate 2024.

Stessa risposta di sempre: no. Kylian Mbappé ha deciso che non rinnoverà il suo contratto con il PSG, in scadenza nel 2024. Stante così le cose, sta aspettando l’1 gennaio, quando potrà mettere nero su bianco l’accordo verbale con Don Florentino Perez, che a giugno 2024 lo presenterà al Santiago Bernabeu.

Il problema è che anche Nasser Al-Khelaïfi rimane fermo sulla sua decisione. Ha fatto sparire le foto dal sito e dal Parco dei Principi, perfino le maglie con il nome di Mbappé dagli store. Non ha partecipato al al Media Day della Lega francese, insieme a Neymar e Verratti, altri separati in casa.

Cosa può accadere

Con Mbappé Al-Khelaïfi rischia di disperdere un patrimonio da 400 milioni di euro tra valore del cartellino e ingaggio percepito.

Sa che può estromettere Kylian Mbappé da tutto durante il mercato (che termina a fine agosto) ma non potrà farlo vivere ai margini del club anche a settembre. Lo sa che interverrebbe il sindacato dei calciatori, lo sa ma a quanto pare non gli interessa un granché.

Unica via

Al-Khelaïfi non ha nemmeno intenzione di aprire al Real Madrid, figuriamoci. Così l’unica via e la cessione a titolo temporaneo, dovrà convincere Mbappé ad accettare una delle proposte arrivate (o che arriveranno) nella stagione che culmina con gli Europei tedeschi, in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Quali proposte?

La prima, la più convincente finora, è stata quella del Liverpool, che però non giocherà in Champions League. La seconda è stata quella del Chelsea, che deve però risolvere il problema Lukaku. Tra le tante possibilità di prestito, ci sarebbe anche quella del Milan, la squadra del cuore di Kylian Mbappè, che potrebbe fare un investimento folle di un anno per portare il francese in Serie A. Non sarà un investimento a lungo termine, ma entrerebbero milioni in merchandising (e clamorose operazioni di marketing): il Milan sì che esporrebbe in bella vista le maglie di Mbappé.