Pazza idea Miranchuk: si chiude in 48 ore | Prestito con diritto di riscatto

Il fantasista russo non rientra nei piani dell’Atalanta ed è nuovamente in uscita: trattative in corso.

L’Atalanta ha iniziato il campionato alla maniera in cui piace a Gasperini, a grande ritmo. Qualcosa che nella scorsa stagione abbiamo visto solo a tratti, ma che è bastato per raggiungere la qualificazione in Europa League. Quel rendimento altalenante, però, ha convinto la dirigenza e lo staff tecnico che qualcosa andasse cambiato, soprattutto nel reparto offensivo, e così stato.

Al di là della cessione di Hojlund – dal Manchester United è arrivata una di quelle offerte irrinunciabili – soltanto Lookman ha mantenuto la propria centralità tra gli attaccanti.

L’avventura di Boga è terminata dopo appena un anno e mezzo tra pochi acuti e tante prestazioni insufficienti, mentre il futuro di Zapata e Muriel è in bilico, ma anche se dovessero restare non saranno più considerati dei punti fermi all’interno dello scacchiere nerazzurro.

Un altro giocatore che non rientra più nel progetto tecnico è Aleksej Miranchuk. Il russo è parte integrante della rosa solo da un punto di vista nominale, dal momento che non ha partecipato ad alcuna amichevole precampionato e non gli è stato neanche assegnato un numero di maglia.

Cessione

Il classe 1995 è in uscita, ne sono consapevoli tutti a Zingonia e tutti stanno lavorando perché possa trovare una collocazione al più presto. La trattativa più calda resta quella con il Torino, che non ha mai nascosto la propria volontà di riportarlo al Filadelfia agli ordini di Juric.

I colloqui vanno avanti da settimane, ma un accordo non è stato trovato. I granata avrebbero potuto riscattarlo per 12 milioni entro giugno, ma la cifra è stata considerata troppo alta da Cairo. La tattica della direttore sportivo Vagnati consiste nel cercare di ottenere uno sconto, come già accaduto in questa sessione di mercato per Vlasic e Lazaro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, si punterebbe ad un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di approdo in Europa.

Giusto contesto

A differenza di quanto accaduto con Gasperini, Miranchuk si è trovato molto più a proprio agio con il suo allievo Juric. Ha avuto molto più spazio in dodici mesi al Toro che in due stagioni a Bergamo: 2094 contro 1761 minuti disputati.

Questo si è tradotto in un rendimento costante ma in crescita, che ha gli ha permesso di conquistarsi la maglia da titolare. In totale ha generato 10 gol (4 reti e 6 assist).