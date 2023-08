Pazza idea del direttore sportivo: Nainggolan a parametro zero | Torna in Serie A

Rafa Nainggolan fa le carte alla Serie A, un campionato che potrebbe disputare di nuovo a due anni di distanza dall’ultima esperienza.

Fu la Spal di De Rossi, la scorsa annata nella finestra del mercato invernale, a riportare in Italia un talentuoso Ninja che avrebbe potuto e dovuto avere una carriera migliore rispetto a quanto fatto, ripensando soprattutto alle sue qualità.

Una breve parentesi: sbarcò a Ferrara perché c’era Daniele De Rossi, suo compagno di squadra ai tempi della Roma. Troppe le divergenze tra allenatore e società: l’avventura del dinamico duo non è andata un granché. Ma per una porta che si è chiusa (sbattendola) ecco un portone che si riapre.

Radja Nainggolan fa le carte alla Serie A, consapevole che potrebbe tornarci a due anni di distanza dall’ultima esperienza, non un granché, con l’Inter.

“L’Inter era ed è sulla carta la più forte”. Lo dice con la sua solita e proverbiale schiettezza, senza nascondersi. Non lo ha mai fatto, d’altronde in carriera. “La Lazio lo scorso anno è arrivata seconda ma per me la Roma non ha nessun giocatore inferiore rispetto a loro come singoli – continua sempre sulla pagina Instagram parlamoderoma2.0 – la Juve è senza coppe, il Milan come farà quest’anno? Bisogna vedere i titolari come andranno in queste due squadre”.

Trattativa in corso

Il mercato ancora aperto, fino al 31 agosto, potrebbe rimescolare le carte in tavola. Tante le trattative in corso che potrebbero decollare in questi ultimi giorni.

Tra queste c’è anche la possibilità di rivedere Radja Nainggolan in quel campionato che lo ha visto protagonista sia nel quadriennio di Cagliari, sia nei quattro anni di Roma, sia nella sua travagliata esperienza all’Inter.

Sulle tracce del Frosinone

Il Frosinone da qualche giorno sta seguendo le tracce del Ninja belga. Eusebio Di Francesco lo conosce bene, sa che vorrebbe dire avere a disposizione grinta e qualità, ha dato il placet per la trattativa. Anche perché la prima di campionato ha evidenziato una matricola ben messa in campo, capace di mettere in difficoltà i campioni d’Italia, prima di arrendersi alle qualità del Napoli di Osimhen.

Qualità che i Canarini potrebbero ritrovare in un Nainggolan che per sua stessa ammissione ha detto di sentirsi ancora all’altezza del massimo campionato italiano. Niente da fare invece per Rey Manaj: l’attaccante albanese, accostato ai Canarini, vola in Turchia per vestire la maglia del Sivasspor: ha firmato un contratto di tre anni (due più uno opzionale).