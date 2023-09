Pazza idea a parametro zero: il Milan ci pensa sul serio | A centrocampo serve come il pane

Dopo l’infortunio che ha colpito Rade Krunic i rossoneri potrebbero decidere di tornare sul mercato e prendere uno svincolato.

Un inizio di stagione infondo positivo nonostante la batosta nel derby e le critiche che ne sono seguite. Se si esclude l’Inter, infatti, il Milan, tra le squadre italiane, è sicuramente quella che si è meglio comportata, vincendo le altre quattro partite di questo inizio campionato. La classifica parla e racconta di un Diavolo che si trova al secondo posto in classifica ed è la prima diretta inseguitrice dei nerazzurri.

Anche l’esordio in Champions League non è stato da buttare, anzi. Il Milan ha dominato il Newcastle per tutte la partita anche se alla fine non è riuscito a vincere ed ha dovuto accontentarsi di uno 0-0 casalingo che ora mette la squadra di Pioli in condizioni di non poter più sbagliare il resto dei match in programma nel girone.

Oltre al derby straperso per 5-1 c’è un’altra nota stonata in questo inizio di stagione per i rossoneri ed è legata ai tanti infortuni che stanno già togliendo il sonno a Stefano Pioli. Oltre al lungodegente Bennacer, fuori da maggio e che difficilmente vedremo prima del 2024 in campo, i rossoneri hanno perso per problemi muscolari già i vari Maignan, Kalulu, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Calabria e Krunic.

Di poco conto si sono rivelati gli infortuni occorsi all’inglese, al portiere e a Theo, un po’ più seri e lunghi, invece, quelli che hanno interessato Kalulu, Calabria e Krunic. Saranno proprio loro tre gli assenti nel prossimo match di campionato contro il Cagliari.

Infortunio a centrocampo, le possibili soluzioni

L’assenza che più preoccupa in casa Milan, però, è quella di Rade Krunic che in questa stagione, ma non solo, è diventato uno degli indispensabili ed insostituibili in casa Milan. Nel nuovo 433 rossonero, infatti, Pioli lo ha sempre considerato perno fondamentale della mediana rossonera, schierandolo davanti la difesa.

Un ruolo delicato che difficilmente può prevedere soluzioni alternative facili da trovare. Tanto più che l’unico che potrebbe svolgere quei compiti e quel ruolo senza problemi è proprio quel Bennacer a cui Pioli dovrà rinunciare per ancora tanto tempo. Krunic dovrebbe rientrare dopo la sosta e intanto, nei prossimi match di campionato e Champions, potrebbe sostituirlo con Yacine Adli o con lo spostamento di Tijjani Reijnders in quel ruolo.

Milan, arriva uno svincolato

L’altra soluzione vedrebbe il Milan tornare sul mercato e attingere dalla lunga lista degli svincolati per regalare un altro centrocampista a Stefano Pioli. L’ultima idea, infatti, porterebbe ad un calciatore esperto che conosce bene il nostro campionato per averci giocato nelle ultime stagioni tra Sampdoria e Bologna.

Parliamo di Roberto Soriano che da giugno scorso si trova senza squadra e senza contratto a causa della fine del suo rapporto con il Bologna. Il centrocampista italo-tedesco permetterebbe a Pioli di avere un’alternativa in più in mezzo al campo, almeno dal punto di vista numerico, ma non risolverebbe il problema del calciatore da schierare davanti la difesa.