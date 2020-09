Partite Oggi Sabato 19-09-2020 Diretta Tv su Sky e Dazn

Il calcio riprende a correre velocemente e lo fa con le prime giornate di tutti i principali campionati europei. Tornano in campo anche la Serie A e la Bundesliga, le ultime a cominciare tra le “Big Five”, dopo che Liga, Ligue 1 e Premier League ci hanno offerto un ottimo antipasto.

Sarà Fiorentina-Torino la gara che terrà a battesimo la nuova stagione di Serie A in una sorta di “re-match” dell’ultima giornata della passata stagione. I “Viola” forti dell’acquisto di giocatori del calibro di Borja Valero e Bonaventura cercano una prima vittoria per cominciare al meglio dopo le delusioni degli ultimi campionati. In serata è di scena la Roma di Fonseca, come sempre mutata dalle cessioni ma vogliosa di dire la propria in ottica Champions. Affronta il Verona di Juric, autentica sorpresa dello scorso campionato, che vuole continuare a stupire nonostante l’addio di giocatori fondamentali come Amrabat e Rrahmani.

In Bundesliga spicca il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Monchengladbach, mentre in Francia desta curiosità il frizzante Lens di Franck Haise, capace di battere il PSG, e ora sesto in classifica, che se la vedrà col pericolante Bordeaux, cinque punti in tre partite. In Premier c’è molta attesa per la stracittadina tra Arsenal e West Ham, mentre in Liga occhio all’intrigante incontro tra Valencia e Celta Vigo, con gli uomini di Celades che sono soli al comando dopo aver battuto 4-2 il Levante all’esordio.

Partite di Oggi Sabato 19 Settembre 2020:

SERIE A:

18:00: Fiorentina-Torino

20:45: Verona-Roma

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

13:30: Everton-West Bromwiuch Albion

16:00: Leeds-Fulham

18:30: Manchester United-Crystal Palace

21:00: Arsenal-West Ham

SPAIN – LA LIGA

16:00: Villareal-Eibar

18:30: Getafe-Osasuna

21:00: Celta Vigo-Valencia

GERMANY – BUNDESLIGA

15:30: Stoccarda-Friburgo

15:30: Eintracht-Arminia Bilefeld

15:30: Union Berlino-Augusta

15:30: Werder Brema-Herta Berlino

15:30: Colonia-Hoffenheim

18:30: Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach

FRANCE – LIGUE 1

17:00: Lens-Bordeaux

21:00: Rennes-Monaco

PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

17:00: CD Nacional-Boavista

22:00: Porto-Braga

NETHERLANDS – EREDIVISIE

16:30: AZ-Zwolle

18:45: Vitesse-Sparta Rotterdam

20:00: PSV Eindhoven-Emmen

21:00: Fortuna Sittard-Heerenveen

©RIPRODUZIONE RISERVATA

