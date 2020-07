Partite Oggi Sabato 18-07-2020 Diretta Tv su Sky e Dazn

Oggi inizia la trentaquattresima giornata di Serie A. Si parte alle ore 17.15 con un match interessante, visto che si affrontano due squadre che hanno dimostrato un gioco scintillante e tecnico. Il Verona di Juric ospita l’Atalanta di Gasperini. Padroni di casa con 44 punti e reduci dalla sconfitta ottenuta a Roma, mentre gli ospiti sono terzi, a 70 punti con vista sul secondo posto ad un solo punto di distanza.

Milan-Bologna è un altro match interessante di questa giornata. La squadra di Pioli è reduce dalla vittoria in rimonta contro il Parma. È al settimo posto con 53 punti, a pari merito con il Napoli, ma a quattro punti di distanza dalla Roma. Il team di Mihajlovic vorrà ripetere il colpo grosso, già riuscitogli contro l’Inter.

In mezzo la sfida tra il Cagliari, ormai senza più obiettivi, undicesimo a 41 punti ed un Sassuolo ancora in corsa per un posto in Europa.

In Inghilterra, invece, spazio alla FA Cup alle 20.45, con una sfida di grande tradizione, tra due squadre blasonate. Da una parte l’Arsenal, dall’altra il Manchester City. I Gunners possono ottenere il passaggio verso l’Europa attraverso questa competizione, visto che in campionato non è più possibile. Gli uomini di Guardiola cercano un altro trofeo da inserire in bacheca.

Per quanto riguarda la Premier League un solo match in programma. La sfida è tra il Norwich, squadra retrocessa e il Burnley, con la permanenza in tasca. Un match senza particolari stimoli.

Quindi è la volta del quarantacinquesimo turno di Championship, così come la Liga portoghese al rush finale

Guarda le partite di Liga, Premier League, Bundesliga in Diretta Streaming su Eurobet

Eurobet Scommesse Bonus Benvenuto –*Si applicano Termini e Condizioni – 18+

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 5€ per il Virtual, 10€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Partite di Oggi Sabato 18 Luglio 2020:

SERIE A

18/7 17.15 Verona-Atalanta Sky

18/7 19.30 Cagliari-Sassuolo Sky

18/7 21.45 Milan-Bologna DAZN

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

18:30 Norwich City ? – ? Burnley

ENGLAND – FA CUP

20:45 Arsenal ? – ? Manchester City

ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

13:30 Charlton Athletic ? – ? Wigan Athletic

13:30 Stoke City ? – ? Brentford

16:00 Blackburn Rovers ? – ? Reading

16:00 Fulham ? – ? Sheffield Wednesday

16:00 Hull City ? – ? Luton Town

16:00 Middlesbrough ? – ? Cardiff City

16:00 Preston North End ? – ? Birmingham City

16:00 Queens Park Rangers ? – ? Millwall

16:00 Swansea City ? – ? Bristol City



SPAIN – SEGUNDA B:: PROMOTION

Athletic Bilbao B ? – ? CD Badajoz

20:00 UD Ibiza ? – ? UD Cornella

22:00 Castellon ? – ? Logrones

22:00 Marbella FC ? – ? Pena Dep. Santa Eulalia



PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

20:00 Rio Ave ? – ? Santa Clara

22:15 Famalicao ? – ? Boavista

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS