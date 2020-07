Partite Oggi Mercoledì 29-07-2020 Diretta Tv su Sky e Dazn

Si completa oggi la 37° Giornata di Serie A dopo i due anticipi di ieri che si sono conclusi con le vittorie dell’Atalanta a Parma per 2 a 1 e dell’Inter sul Napoli per 2 a 0.

Siamo giunti ormai alla penultima giornata di questo travagliato campionato di Serie A in attesa dell’ultima che si giocherà tra sabato e domenica prossima.

Alle 19:30 il Verona ospita al Bentegodi la Spal già retrocessa.

Sempre alle 19:30 la Lazio di Inzaghi che è in lotta per il 2° posto in classifica ospita il Brescia già retrocesso.

Il Milan di Pioli che è in lotta con la Roma per la conquista del quinto posto non può permettersi passi falsi e deve vincere a Genova sulla Sampdoria se vuole rimontare i giallorossi che hanno 4 punti di vantaggio.

L’Udinese ospita il Lecce che è ormai quasi retrocesso in Serie B.

Alle 21:45 la Juventus campione d’Italia scende in campo in Sardegna contro il Cagliari.

Gli altri due match delle 21:45 sono Fiorentina Bologna e Torino Roma.

Partite di Oggi Mercoledì 29 Luglio 2020:

SERIE A

19:30 Verona ? – ? SPAL

19:30 Lazio ? – ? Brescia

19:30 Sampdoria ? – ? Milan

19:30 Sassuolo ? – ? Genoa

19:30 Udinese ? – ? Lecce

21:45 Cagliari ? – ? Juventus

21:45 Fiorentina ? – ? Bologna

21:45 Torino ? – ? Roma



AMICHEVOLI:

14:00 KV Mechelen ? – ? Jong FC Utrecht

16:00 LASK ? – ? FK Senica

19:00 Royal Knokke FC ? – ? Cercle Brugge



DENMARK – SUPERLIGA:: EUROPA LEAGUE PLAY-OFF

20:00 AGF ? – ? OB



NORWAY – ELITESERIEN

18:00 Aalesund ? – ? Start

18:00 Kristiansund BK ? – ? Sandefjord Fotball

18:00 Mjoendalen ? – ? Odds Ballklubb

18:00 Sarpsborg 08 ? – ? FK Haugesund

18:00 Stroemsgodset ? – ? SK Brann

20:30 Molde FK ? – ? Vaalerenga



SWEDEN – SUPERETTAN

19:00 Dalkurd FF ? – ? Oergryte IS

19:00 Degerfors ? – ? Oesters IF

19:00 GAIS ? – ? Ljungskile SK

19:00 Joenkoepings Soedra ? – ? GIF Sundsvall

19:00 Norrby ? – ? AFC Eskilstuna

19:00 Vasteraas SK ? – ? Halmstads BK

