Partite Oggi Mercoledì 22-07-2020 Diretta Tv su Sky e Dazn

Dopo gli anticipi di ieri Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan, ecco che oggi è la volta di 6 incontri della massima serie italiana.

Si comincia alle 19.30 con il match che riguarda un Parma in caduta libera affrontare il Napoli tra alti e bassi. La squadra emiliana viene da due sconfitte consecutive, ha totalizzato un solo punto nelle ultime cinque giornate. L’unico pareggio è stato ottenuto in casa con il Bologna, dopo che era stato in vantaggio per ottanta minuti di gioco. Ha 40 punti, +11 nei confronti del Lecce, la salvezza non dovrebbe essere un problema, a quattro giornate dal termine. La formazione di Gattuso, invece, è ritornata a vincere dopo due pareggi consecutivi, un successo per 2-1 in casa contro l’Udinese. Ha 56 punti, è sesta ma a meno due dalla Roma, attualmente quinta.

Alle 21.45 si continua con altre cinque sfide, tra cui Inter-Fiorentina. La formazione di Conte vuole continuare a mantenere la seconda posizione. Ha 72 punti, appena uno in più dell’Atalanta. La viola è ormai salva, senza più pretese. Ha 42 punti e viene da due vittorie consecutive contro Lecce in trasferta e Torino in casa.

Altro match interessante è il derby di Genova. La Sampdoria ci arriva con la salvezza ormai certa, le manca solo un punto per ottenerla. 41 punti e tredicesimo posto in Serie A. Diverso il discorso per i rossoblu, reduci comunque da un’importante vittoria ottenuta contro una diretta concorrente come il Lecce. Conservano appena quattro punti di vantaggio e i salentini saranno impegnati in casa di un Brescia che deve solo attendere la matematica condanna alla Serie B.

Un’altra sfida importante per la zona retrocessione è quella tra il Torino, non ancora sicuro della permanenza in massima serie e il Verona, una delle squadre più interessanti e piacevoli da vedere in questa stagione. I granata hanno 37, +8 nei confronti del Lecce, devono assolutamente ottenere i tre pnuti per guardare con meno pathos alle ultime tre giornate di campionato.Gli ospiti con 45 punti ed il nono posto in classifica non hanno più nulla da chiedere a questa stagione.

Infine la Roma sarà ospite di una Spal già matematicamente retrocessa in Serie B. I giallorossi devono continuare a mantenere la quinta posizione in classifica per l’accesso diretto all’Europa League.

In Premier League due match importanti per la zona Champions League. Siamo alla 37esima giornata e ci sarà la sfida a distanza tra Manchester United e il Chelsea. Solo un punto divide le due formazioni, con i blues terzi, mentre i Red devils quarti a pari merito con il Leicester.

Alle 19.00 all’Old Trafford, sfida tra i padroni di casa ed un West Ham che ha quasi raggiunto la matematica salvezza. Mentre alle 21.45 i blues andranno all’Anfiel Road a far visita ad un Liverpool senza più particolari stimoli, con l’obiettivo di ottenere tre punti per evitare di farsi risucchiare in classifica all’ultima curva.

Poi c’è spazio per la finale dei playoff di Serie C tra Reggio Audace e Bari, così come l’ultima giornata della Championship inglese.

Partite di Oggi Mercoledì 22 Luglio 2020:

Serie A:

19:30 Parma ? – ? Napoli

21:45 Inter ? – ? Fiorentina

21:45 Lecce ? – ? Brescia

21:45 SPAL ? – ? Roma

21:45 Sampdoria ? – ? Genoa

21:45 Torino ? – ? Verona



SERIE C Play Off Promozione

20:45 Reggio Audace ? – ? Bari

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

19:00 Manchester United ? – ? West Ham United

21:15 Liverpool ? – ? Chelsea



ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

20:30 Birmingham City ? – ? Derby County

20:30 Brentford ? – ? Barnsley

20:30 Bristol City ? – ? Preston North End

20:30 Cardiff City ? – ? Hull City

20:30 Leeds United ? – ? Charlton Athletic

20:30 mLuton Town ? – ? Blackburn Rovers

20:30 Millwall ? – ? Huddersfield Town

20:30 Nottingham Forest ? – ? Stoke City

20:30 Reading ? – ? Swansea City

20:30 Sheffield Wednesday ? – ? Middlesbrough

20:30 West Bromwich Albion ? – ? Queens Park Rangers

20:30 Wigan Athletic ? – ? Fulham

