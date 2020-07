Partite Oggi Martedì 28-07-2020 Diretta Tv su Sky e Dazn

SI giocano oggi due anticipi della penultima giornata di Serie A che si chiuderà domenica 2 agosto con l’ultima giornata.

Siamo giunti alla 37° Giornata di questo travagliato campionato di Serie A 2019-2020 e oggi ci sono due anticipi di alta classifica con squadre che sono in corsa per il secondo posto dopo che domenica la Juventus si è assicurato il 9° Scudetto consecutivo.

Alle 19:30 al Tardini si gioca Parma Atalanta che sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN con i bergamaschi in piena corsa per il secondo posto.

Le motivazioni non mancano ai bergamaschi che hanno già fato la migliore stagione della loro storia, con il nuovo record di punti e ora gli resta l’obiettivo dei 100 gol, quello del 2° posto e magari anche qualche buon risultato in Champions League.

Alle 21:45 a San Siro l’Inter di Conte affronta il Napoli di Gattuso. I nerazzurri sono secondi in classifica con 76 punti e 1 di vantaggio su Atalanta e Lazio che inseguono. Conte dopo la delusione scudetto vuole almeno conquistare il secondo posto in classifica per salvare un pò la stagione.

Inter Napoli sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky Sport Serie A.

Partite di Oggi Martedì 28 Luglio 2020:

ITALY – SERIE A

19:30 Parma ? – ? Atalanta (Diretta tv su DAZN)

21:45 Inter ? – ? Napoli (Diretta tv su Sky Sport Serie A)



INTERNATIONAL – CLUB FRIENDLIES

17:00 Le Havre ? – ? Angers

17:00 Montpellier ? – ? Strasbourg

18:00 Gent ? – ? Metz



NORWAY – OBOS-LIGAEN

19:00 Hamarkameratene ? – ? Ranheim



SWITZERLAND – SUPER LEAGUE

20:30 FC Zuerich ? – ? Sion

