Partite Oggi in Diretta Tv su Sky e DAZN 01-07-2020

Nella giornata di oggi il piatto più ricco è rappresentato dalla Serie A con 6 partite. Le prime due sono ale 19.30, Bologna-Cagliari ed Inter-Brescia. Le altre 4 in contemporanea alle ore 21.45.

Il Bologna di Mihajlovic vuole dar seguito alla convincente prestazione ottenuta contro la Sampdoria. Ha 37 punti in una zona tranquilla di classifica. Stessa condizione del Cagliari, reduce da 2 vittorie che lo hanno issato a 38 punti, appena uno sopra gli emiliani.

L’Inter ospita a S.Siro un Brescia, reduce da un pareggio subito dal Genoa e chiamato a reagire, scrollandosi di dosso l’ultima posizione. I nerazzurri, invece, devono continuare a fare punti e sperare che davanti facciano qualche passo falso per ritornare in corsa per lo scudetto.

Alle 21.45 il Milan, dopo l’importante vittoria ottenuta in casa contro la Roma, vuole dare continuità in casa di una Spal che ha bisogno assoluto di punti. Chiudono la giornata match che hanno il sapore di salvezza come Lecce-Sampdoria e Fiorentina-Sassuolo ed un altro con lo sguardo rivolto all’Europa come Verona-Parma.

In Premier League Chelsea e Leicester, in trasferta, rispettivamente contro West Ham ed Everton, hanno bisogno di punti per consolidare la loro posizione per la Champions League del prossimo anno. L’Arsenal deve salvare la stagione in casa con il Norwich, mentre si giocano un pezzo importante di salvezza Bournemouth e Newcastle United.

Mentre in Liga ci sono 4 match, 1 per la zona salvezza, tra Valladolid-Levante, 1 a tra due obiettivi opposto tra Alaves-Granada, altri 2 con la mira puntata più in alto all’Europa: Betis-Villareal e Valencia-Atletico Bilbao

Guarda le partite di Liga, Premier League, Bundesliga in Diretta Streaming su Eurobet

Eurobet Scommesse Bonus Benvenuto –*Si applicano Termini e Condizioni – 18+

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 5€ per il Virtual, 10€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Partite di Oggi Mercoledì 1 Luglio 2020:

Serie A:

1/7 19.30 Bologna-Cagliari Diretta TV su Sky

1/7 19.30 Inter-Brescia Diretta Streaming DAZN

1/7 21.45 Fiorentina-Sassuolo Diretta TV su Sky

1/7 21.45 Lecce-Sampdoria Diretta Streaming DAZN

1/7 21.45 SPAL-Milan Diretta TV su Sky

1/7 21.45 Verona-Parma Diretta TV su Sky

SERIE C Play OFF Promozione

20:30 Ternana ? – ? US Avellino 1912

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

19:00 AFC Bournemouth ? – ? Newcastle United

19:00 Arsenal ? – ? Norwich City

19:00 Everton ? – ? Leicester City

21:15 West Ham United ? – ? Chelsea



ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

18:00 Preston North End ? – ? Derby County

19:00 Birmingham City ? – ? Huddersfield Town

19:00 Nottingham Forest ? – ? Bristol City

20:45 Sheffield Wednesday ? – ? West Bromwich Albion



SPAIN – LALIGA SANTANDER

19:30 Deportivo Alaves ? – ? Granada

19:30 Valencia ? – ? Athletic Bilbao

22:00 Real Betis ? – ? Villarreal

22:00 Real Valladolid ? – ? Levante



SPAIN – LALIGA SMARTBANK

19:30 Almeria ? – ? Sporting Gijon

19:30 Lugo ? – ? Numancia

19:30 Real Oviedo ? – ? Mirandes

21:45 Extremadura ? – ? Racing Santander

21:45 Ponferradina ? – ? Fuenlabrada

PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

20:00 Belenenses SAD ? – ? Tondela

22:15 Sporting CP ? – ? Gil Vicente FC

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS