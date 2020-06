Partite Oggi in Diretta Sky e Dazn 26-06-2020: Juventus Lecce

Si apre questa sera la 28° Giornata di Serie A con Juventus Lecce alle 21:45. Tra le partite di oggi c’è la Serie B che gioca la 30° Giornata.

Questa sera la Juventus di Sarri affronta allo Stadium di Torino il Lecce di Liverani in uno scontro tra due squadre che si trovano in condizioni opposte di classifica.

I bianconeri grazie alla vittoria in trasferta a Bologna e alla contemporanea sconfitta della Lazio contro l’Atalanta hanno consolidato il primo posto in classifica portandosi a +4 dai biancocelesti e +8 dall’Inter che ha pareggiato in casa contro il Sassuolo.

Il Lecce di Liverani invece domenica scorsa è stato sconfitto nettamente 4 a 1 in casa dal Milan. I giallorossi salentini sono terzultimi in classifica a pari punti col Genoa e hanno disperatamente bisogno di punti salvezza.

Sarri potrebbe concedere un turno di riposo a Ronaldo che ha rimediato una contrattura muscolare nell’ultima partita ed attuare un leggero turn over anche negli altri reparti. Il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa.

Liverani manderà in campo il suo Lecce con un 5-3-1-1 molto coperto con Babacar unica punta supportato da Mancosu.

All’andata al Via Del Mare il match terminò in pareggio 1 a 1 ma stasera la Juventus in casa non vuole sprecare punti preziosi in ottica Scudetto.

Oltre all’anticipo di Liga spagnola tra Siviglia e Real Valladolid c’è in programma l’anticipo del campionato portoghese che vede di fronte Belenenses SAD e Sporting CP.

Partite di Oggi Venerdì 26 Giugno 2020:

ITALIA – SERIE A

21:45 Juventus ? – ? Lecce Diretta Tv su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go e Now TV



ITALIA – SERIE B

18:45 Trapani ? – ? Pordenone Calcio

21:00 Chievo ? – ? Spezia

21:00 Pisa ? – ? Delfino Pescara 1936

21:00 Empoli ? – ? Benevento

21:00 Frosinone ? – ? Cittadella

21:00 Perugia ? – ? Crotone

21:00 SS Juve Stabia ? – ? Livorno

21:00 Cremonese ? – ? Cosenza

21:00 Venezia ? – ? Ascoli

21:00 Virtus Entella ? – ? Salernitana







ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

20:45 Brentford ? – ? West Bromwich Albion



SPAIN – LALIGA SANTANDER

22:00 Sevilla ? – ? Real Valladolid



PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

20:15 Belenenses SAD ? – ? Sporting CP



DENMARK – SUPERLIGA

19:00 AGF ? – ? AaB



AUSTRIA – ERSTE LIGA

18:30 Austria Lustenau ? – ? SV Horn

20:25 Ried ? – ? BW Linz

