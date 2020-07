Partite Oggi Giovedì 16-07-2020 Diretta Tv su Sky e Dazn

Oggi si conclude la 33esima giornata di Serie A con due sfide. La prima vede impegnate due formazioni che cercano punti fondamentali per la salvezza. Il Torino è appena 4 punti sopra il Genoa, 5 nei confronti della zona retrocessione. Alle 21.45 l’Inter andrà a far visita alla Spal, che ormai attende inesorabile la matematica certezza della retrocessione.

In Premier League si conclude la trentaseiesima giornata, con il Leicester che affronta lo Sheffield e il Manchester United in trasferta con il Crystal Palace per un posto in Champions League.

La Liga prosegue con la trentasettesima giornata, la penultima. il Real Madrid ha il match point nel caso vincesse contro il Villareal. Ha +4 di vantaggio sul Barcellona, impegnato a sua volta al Camp Nou contro l’Osasuna. Partite che si disputano in contemporanea, tranne una, ovvero il match tra Eibar e Valladolid. Altre sfide al vertice sono Getafe-Atletico Madrid, Real Sociedad-Siviglia. Il Maiorca e il Leganes hanno l’ultima possibilità per rimanere ancora nella Liga il prossimo anno.

Partite di Oggi Mercoledì 15 Luglio 2020:

SERIE A

19:30 Torino ? – ? Genoa

21:45 SPAL ? – ? Inter

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

19:00 Everton ? – ? Aston Villa

19:00 Leicester City ? – ? Sheffield United

21:15 Crystal Palace ? – ? Manchester United

21:15 Southampton ? – ? Brighton & Hove Albion

ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

18:00 Leeds United ? – ? Barnsley

SPAIN – LALIGA SANTANDER

18:30 Eibar ? – ? Real Valladolid

21:00 Athletic Bilbao ? – ? Leganes

21:00 Barcelona ? – ? Osasuna

21:00 Celta Vigo ? – ? Levante

21:00 Getafe ? – ? Atletico Madrid

21:00 Mallorca ? – ? Granada

21:00 Real Betis ? – ? Deportivo Alaves

21:00 Real Madrid ? – ? Villarreal

21:00 Real Sociedad ? – ? Sevilla

21:00 Valencia ? – ? RCD Espanyol

DENMARK – 1ST DIVISION

18:00 Naestved ? – ? FC Roskilde

18:30 Hvidovre IF ? – ? Skive



