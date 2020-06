Partite Oggi e stasera 28-06-2020 Diretta Sky-Dazn

Proseguono i match della 28esima giornata di Serie A, con gli ultimi sei incontri. Si parte con il big match delle 17.15 tra Milan-Roma, seguito da altri quattro match, alle 19.30 tra Napoli-Spal, Sampdoria-Bologna, Sassuolo-Verona, Udinese-Atalanta. Alle 21.45 è il turno di Parma-Inter a chiudere la giornata.

Il Milan di Pioli si trova di fronte un esame importantissimo. La Roma di Fonseca è davanti e vuole proseguire nella sua rincorsa al quarto posto in classifica. La formazione rossonera è in ritardo di nove punti, ma solo tre dalla zona Europa League. Reduce da una bella e convincente vittoria contro il Lecce, cercherà di fare altrettanto a cospetto di una Roma che ha ritrovato il suo bomber Dzeko.

Altri match tra alta e bassa classifica, come il Napoli che vuole ancora sperare nel quarto posto affronta una Spal all’ultima spiaggia. La Sampdoria ospita il Bologna e vorrà costruire tre punti che sarebbero importantissimi per smuovere la classifica. Il Sassuolo ospita un Verona che crede ancora alla zona Europa League. L’Atalanta cerca altri punti per la Champions in casa di un’Udinese a rischio retrocessione. L‘Inter prova ancora a sperare nello scudetto, con la difficile ed insidiosa trasferta a Parma.

Domenica che in Inghilterra è sinonimo anche di FA Cup, il trofeo più prestigioso oltremanica. I tre ed ultimi match con Sheffield-Arsenal, Newcastle-Manchester City e il più interessante tra Leicester (terzo in Premier) e il Chelsea (quarto). La stagione di entrambe non è stata delle migliori, cercano riscatto in un’altra competizione.

Alle 17.30 un altro match di Premier. Di fronte ci saranno Watford-Southampton, due squadre che lottano per non retrocedere. I padroni di casa sono più in pericolo, con un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti sono più tranquilli dieci punti sopra. Il rendimento nelle ultime cinque partite e a vantaggio degli ospiti con una vittoria in più.

Anche la Liga chiude la 32esima giornata con quattro match ad orari differenti. Alle 14 il Levante affronta il Betis in un match da salvezza, mentre alle 17 si sale di livello con il match tra Villareal-Valencia per un posto in Europa League. Quindi il Granada cercherà di riprendersi un posto in Europa affrontando un Eibar con l’acqua alla gola e bisognoso di punti. Alle 22, spazio al Real Madrid e al suo inseguimento del Barcellona. I Blancos affronteranno l’Espanyol attualmente ultimo ma con la matematica ancora dalla sua parte.

Partite di Oggi Domenica 28 Giugno 2020:

ITALIA – SERIE A

17.15 Milan – Roma Diretta Tv su DAZN e DAZN1 pacchetto Sky

19:30 Napoli- Spal Diretta Tv su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go e Now TV

19:30 Sampdoria- Bologna Diretta Tv su DAZN e DAZN1 pacchetto Sky

19:30 Sassuolo-Verona Diretta Tv su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go e Now TV

19:30 Udinese- Atalanta Diretta Tv Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go e Now TV

21:45 Parma-Inter Diretta Tv su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go e Now TV

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

17:30 Watford ? – ? Southampton

ENGLAND – FA CUP

14:00 Sheffield United ? – ? Arsenal

17:00 Leicester ? – ? Chelsea

19:30 Newcastle ? – ? Manchester City

SPAIN – LALIGA SANTANDER

14:00 Levante-Betis

17:00 Villarreal-Valencia

19:30 Granada-Eibar

22:00 Espanyol-Real Madrid

