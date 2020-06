Partite Oggi e stasera 27-06-2020 Diretta Sky-Dazn

Dopo l’anticipo di Serie A tra Juventus-Lecce, ora è la volta della inseguitrice dei bianconeri di scena in casa contro la Fiorentina alle 21.45. Prima però, due match dal sapore di salvezza, Brescia-Genoa e Cagliari-Torino. Tutte e quattro le squadre non devono permettersi passi falsi per non compromettere ulteriormente la permanenza in Serie A.

Alle 17.15 si parte con un match da cardiopalma. Di fronte un Brescia, ultimo in classifica, ma reduce da un ottimo pareggio in casa della Fiorentina ed un Genoa (25 punti) che è uscito con le ossa rotte dalla sfida persa piuttosto nettamente in casa con il Parma. Ci sono otto punti tra le due squadre, ma al momento sembrano più in forma i lombardi.

Alle 19.30 sfida tra un Cagliari che ha ripreso la marcia dopo la vittoria all’ultimo minuto in casa della Spal ed un Torino che ha ripreso a vincere dopo molto tempo, ma i suoi 31 punti e la quattordicesima piazza in classifica non lo fanno dormire tranquillo.

Alle 21.45, invece, scendono in campo i biancocelesti di Simone Inzaghi che affrontano una Fiorentina assolutamente bisognosa di punti. La Lazio è uscita disperata dal match di Bergamo, dopo che nel secondo tempo è riuscita a farsi rimontare e a perdere la sfida. Ora vorrà rialzare sicuramente la testa. La Fiorentina è reduce da un pareggio in casa con il Brescia è ancora nelle sabbie mobili della classifica, con 31 punti e solo +6 dalla zona retrocessione.

C’è un solo match di Premier League, quello tra Aston Villa e Wolves alle 13.30. I primi sono in lotta per non retrocedere, al penultimo posto ma a pari merito con Bournemouth e West Ham. I secondi, invece, in lotta per confermare un posto in Europa League.

Spazio anche all’FA Cup con il primo dei quarti di finale, di fronte Norwich e Manchester United. I padroni di casa sono ultimi in Premier League e difficilmente riusciranno a recuperare posizioni per ottenere la salvezza. Questo trofeo può considerarsi un toccasana per rinnovare le ambizioni e recuperare autostima. Il Manchester United, invece, è in lotta per un posto in Champions League a soli 5 punti dal Chelsea, attualmente quarto. Questa competizione può rappresentare un ritorno alla vittoria per questo prestigioso club inglese.

In Spagna è in programma la 32esima giornata della Liga. Quattro match con il primo a partire dalle ore 14, in cui si sfideranno Atletico Bilbao e Maiorca. La squadra di casa è al decimo posto con 42 punti e qualche mira verso la zona Europa. Gli ospiti, invece, sono terz’ultimi ed hanno un disperato bisogno di fare punti, dato che sono a -6 dalla zona salvezza.

Alle 17 è la volta del Barcellona ospite di un Celta Vigo in netta ripresa, reduce da due vittorie, 7 reti all’attivo e nessuno subito. Alle 19.30 l’Osasuna, in zona tranquilla di classifica ospita un Leganes, penultimo, a -7 dalla zona salvezza, senza più possibilità di sbagliare.

Alle ore 22 scende in campo l‘Atletico per consolidare la terza posizione in campionato. Ospita un Alaves reduce da due pesanti stop, che non le permettono di essere sufficientemente tranquillo in campionato.

Si chiude anche la Bundesliga con la 34esima giornata, che si gioca in contemporanea alle 15.30. Ci sono alcune zone da definire, come gli ultimi due posti nella Champions, i restanti in Europa League. e due per la zona retrocessione. Da tenere d’occhio Augusta-Lipsia, Leverkusen-Magonza, Dortmund-Hoffenheim e Wolfsburg-Bayern.

Partite oggi sabato 27 giugno 2020:

ITALIA – SERIE A

17:15 Bresci- Genoa Diretta Tv su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go e Now TV

19:30 Cagliari – Torino Diretta Tv Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go e Now TV

21:45 Lazio – Fiorentina Diretta Tv su DAZN e DAZN1 pacchetto Sky

INGHILTERRA – PREMIER LEAGUE

13:30 Aston Villa – Wolves

INGHILTERRA – FA CUP

18:30 Norwich – Manchester Utd

SPAGNA – LA LIGA

14:00 Ath. Bilbao – Maiorca

17:00 Celta Vigo – Barcellona

19:30 Osasuna – Leganes

22:00 Atl. Madrid – Alaves

GERMANIA – BUNDESLIGA

15:30 Augusta – RB Lipsia

15:30 Brema -Colonia

15:30 Dortmund – Hoffenheim

15:30 Francoforte – Paderborn

15:30 Friburgo – Schalke

15:30 Leverkusen – Magonza

15:30 Monchengladbach- Hertha

15:30 Union Berlino – Dusseldorf

15:30 Wolfsburg – Bayern

