Partite Oggi in Diretta Sky e Dazn 25-06-2020

Prosegue la trentunesima giornata di Premier League, con tre match. I primi due alle 19 che riguardano formazioni di bassa classifica. Burnley e Watford, Southampton-Arsenal con i gunners che devono recuperare punti sulla zona europea, non possono permettersi altri passi falsi.

Alle 21 un match di grande tradizione, che vede opposte due formazioni che hanno vinto molto in questi ultimi anni a livello nazionale. Il Chelsea di Lampard affronta il City di Guardiola allo Stanford Bridge. Entrambe le formazioni hanno bisogno di punti per assicurarsi la qualificazione alla Champions League del prossimo anno.

La Liga spagnola prevede due sfide della 32esima giornata di campionato. Alle 19 il Valencia va a far visita all’Eibar, ha bisogno di punti per rientrare nella zona Europa League. I padroni di casa devono fare attenzione al Maiorca distante solo 3 punti e prima delle squadre in zona retrocessione. L’altro match alle 22 rigurda il Betis che ospita in casa l’ultima in classifica, l’Espanyol. La formazione di Barcellona deve cominciare a raggranellare punti per non vedere sfumare la possibilità di salvarsi.

Oltre alla Liga adelante spagnola c’è in programma un altro turno del campionato portoghese.

Partite di Oggi Giovedì 25 Giugno 2020:

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

19:00 Burnley ? – ? Watford

19:00 Southampton ? – ? Arsenal

21:15 Chelsea ? – ? Manchester City



SPAIN – LALIGA SANTANDER

19:30 Eibar ? – ? Valencia

22:00 Real Betis ? – ? RCD Espanyol



SPAIN – LALIGA SMARTBANK

19:30 Almeria ? – ? Alcorcon

19:30 Rayo Vallecano ? – ? Sporting Gijon

21:45 Real Oviedo ? – ? Fuenlabrada



PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

22:00 SC Braga ? – ? Vitoria de Guimaraes

DENMARK – 1ST DIVISION

18:00 Hvidovre IF ? – ? BK Fremad Amager

19:00 FC Roskilde ? – ? Nykoebing FC



NORWAY – ELITESERIEN

18:00 Sarpsborg 08 ? – ? Stroemsgodset

20:30 Rosenborg BK ? – ? Bodoe/Glimt



SWITZERLAND – SUPER LEAGUE

20:30 FC ST Gallen 1879 ? – ? FC Zuerich

