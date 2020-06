Partite Oggi e stasera 24-06-2020 Sky-Dazn

Nella giornata di oggi, 24 giugno, termina il 27esimo turno della Serie A. Tre match in programma, uno alle 19.30 in programma su DAZN Inter-Sassuolo, poi Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria alle 21.45 su Sky.

La formazione di Conte vuole finire bene la stagione, ritornare sotto la coppia di testa Juventus-Lazio per giocarsi le residue opportunità di scudetto. Reduce dal successo in casa contro la Sampdoria, si trova a -6 dalla prima in classifica. Ci sono tutte le possibilità per rientrare in gioco, a patto che non si sbagli più. Ci vuole un filotto pieno. Di fronte avranno un Sassuolo piuttosto tranquillo in classifica, con 32 punti e la dodicesima piazza. Sicuramente non vuole venire a S.Siro a fare da marionetta, ma vorrà giocarsi ogni canche.

Alle 21.45 due match importanti per l’alta classifica. Sicuramente quello tra Atalanta e Lazio è di sicuro fascino, ricco di stimoli e importanza per la classifica. I bergamaschi sono reduci da un ottimo successo in casa con il Sassuolo, si presentano con il migliore attacco ed hanno ripreso da dove avevano lasciato. Macchina da gol, divertimento e qualità tecniche. Devono cercare altri punti per consolidare la quarta piazza ed evitare l’arrivo alle spalle della Roma. La Lazio, invece, è in piena competizione per lo scudetto, un’occasione unica che non vuole lasciarsi sfuggire. Ad 1 solo punto di distacco dai bianconeri è intenzionata a dare più pressioni possibili. L’altro match riguarda la Roma, in corsa per il quarto posto, a -6 dall’Atalanta, contro una Sampdoria che è in linea di galleggiamento, ma potrebbe finire sotto facilmente

In Premier League cinque incontri, con sfide testa-coda. Alle 19 il Manchester United ospita un sorprendente Sheffield United, neopromossa ma attualmente settima a -2 dalla zona Europa League.

Alla stessa ora Norwich-Everton e Newcastle-Aston Villa per non retrocedere. Quindi due match per le zone alte. Nel primo il Wolverhampton ospita il Bournemouth e lotta per la zona Europa League, nel secondo alle 21 il Liverpool cerca di avvicinarsi matematicamente alla conquista del titolo.

Per la Liga tre match, tra cui quello che riguarda la lotta per il titolo. Il Real Madrid prosegue nel suo testa a testa con il Barcellona ospitando il Maiorca, mentre alle 19.30 la Real Sociedad ospita il Celta Vigo e cerca punti per l’Europa League. Il terzo match è meno interessante, visto che si affrontano due squadre salve e senza preoccupazioni di sorta, come l’Alaves e l’Osasuna.

Oltre alla seconda divisione in Spagna, c’è spazio per il campionato portoghese e quello danese.

Partite di Oggi Mercoledì 24 Giugno 2020:

SERIE A:

19.30 Inter-Sassuolo (Diretta Streaming DAZN)

21.45 Roma-Sampdoria (Diretta Tv Sky)

21.45 Atalanta-Lazio (Diretta Tv Sky)

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

19:00 Manchester United ? – ? Sheffield United

19:00 Newcastle United ? – ? Aston Villa

19:00 Norwich City ? – ? Everton

19:00 Wolverhampton Wanderers ? – ? AFC Bournemouth

21:15 Liverpool ? – ? Crystal Palace



SPAIN – LALIGA SANTANDER

19:30 Deportivo Alaves ? – ? Osasuna

19:30 Real Sociedad ? – ? Celta Vigo

22:00 Real Madrid ? – ? Mallorca



SPAIN – LALIGA SMARTBANK

19:30 Girona ? – ? Numancia

19:30 SD Huesca ? – ? Cadiz

19:30 Tenerife ? – ? Mirandes

21:45 Albacete ? – ? Las Palmas

21:45 Ponferradina ? – ? Racing Santander

PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

20:00 Tondela ? – ? Pacos de Ferreira

22:15 Moreirense ? – ? Famalicao

DENMARK – 1ST DIVISION

18:00 Naestved ? – ? Vejle Boldklub

18:00 Skive ? – ? Viborg FF

