Partite Oggi e stasera 23-06-2020 Diretta Sky-Dazn

Dopo le 3 partite che hanno aperto il turno, oggi prosegue la 27esima giornata di Serie A. Quattro incontri, due alle 19.30 e due alle 21.45. Sky e Dazn si spartiscono il palcoscenico con 2 match a testa.

Si parte alle 19.30 con il match tra il Verona di Juric, reduce dalla bella ed importante vittoria contro il Cagliari sabato e il Napoli di Gattuso. La distanza tra le due formazioni è minima, 1 solo punto le separa. Settima e sesta che lottano per un posto in Europa League. Anche se la formazione di Gattuso mira al quarto posto finale, per la riconferma in Champions League. E’ reduce da un doppio impegno in Coppa Italia, che ha regalato al club il sesto trofeo della sua storia.

Alla stessa ora un match tra due formazioni che ballano pericolosamente in classifica. La Spal è penultima con 18 punti, ma è reduce da un’importante vittoria in casa del Parma per 0-1 che potrebbe dare nuovo slancio alla loro stagione. Il Cagliari sabato scorso ha subito il dodicesimo risultato non utile consecutivo, in casa del Verona. Ha perso per 2-1 e si trova a +7 nei confronti della zona retrocessione. Hanno bisogno entrambe di punti.

Alle 21.45 sarà la volta di Genoa-Parma, con i liguri che hanno collezionato 3 vittorie nelle ultime 5 partite, tra cui l’importante vittoria ottenuta a S.Siro per 1-2. Sono a 25 punti in classifica a pari merito con il Lecce, ad un piede dalla salvezza. Gli ospiti sono reduci da un pareggio per 1-1 ottenuto in casa del Torino. Hanno 36 punti e sono ottavi, posizione piuttosto tranquilla.

L’altro match alla stessa ora è quello tra Torino e Udinese. Due formazioni che hanno i medesimi punti (28), ma appena 3 sopra la zona retrocessione. Per entrambe è necessario ottenere dei punti preziosi.

In Premier League, alle 19, il Leicester vuole mantenere la terza posizione e se la vedrà in casa contro il Brighton. È a 32 punti e reduce da una vittoria contro l’Arsenal, importante per la zona retrocessione.

Mentre alle 21.15 il Tottenham di Mourinho non deve perdere un’altra opportunità per recuperare nei confronti del quarto posto, valevole per la Champions League dell’anno prossimo. In casa contro il West Ham che si trova a 27 punti e sulla linea di galleggiamento della zona salvezza.

La Liga spagnola continua con il 31esimo turno, con tre match. Alle 19.30 l’Atletico Madrid di Simeone va a far visita al Levante e vuole continuare a consolidare il terzo posto. Alla stessa ora il Valladolid con 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione ospita il Getafe, quinto e con ottime opportunità di partecipare alla prossima Europa League.

Quindi alle 22 il Barcellona ospita l’Atletico di Bilbao per continuare a sognare il titolo della Liga. Gli ospiti hanno più di qualche speranza di raggiungere un posto in Europa League, si trovano al nono posto, a -5 dal Villareal.

Quindi spazio per il campionato portoghese e la prima divisione danese.

Partite di Oggi Martedì 23 Giugno 2020:

ITALY – SERIE A

19:30 Verona ? – ? Napoli (Diretta Streaming DAZN)

19:30 SPAL ? – ? Cagliari (Diretta Tv SKY)

21:45 Genoa ? – ? Parma (Diretta Streaming DAZN)

21:45 Torino ? – ? Udinese (Diretta Tv SKY)



ENGLAND – PREMIER LEAGUE

19:00 Leicester City ? – ? Brighton & Hove Albion

21:15 Tottenham Hotspur ? – ? West Ham United



SPAIN – LALIGA SANTANDER

19:30 Levante ? – ? Atletico Madrid

19:30 Real Valladolid ? – ? Getafe

22:00 Barcelona ? – ? Athletic Bilbao



SPAIN – LALIGA SMARTBANK

19:30 Elche ? – ? Deportivo La Coruna

19:30 Lugo ? – ? Malaga

21:45 Extremadura ? – ? Real Zaragoza



GERMANY – 3RD LIGA

19:00 Chemnitzer FC ? – ? Eintracht Braunschweig

19:00 Krefelder FC Uerdingen 05 ? – ? FC Würzburger Kickers

20:30 Hansa Rostock ? – ? FC Kaiserslautern

20:30 Viktoria Koeln 1904 ? – ? MSV Duisburg



PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

20:00 Vitoria de Setubal ? – ? Rio Ave

20:15 Benfica ? – ? Santa Clara

22:15 FC Porto ? – ? Boavista



DENMARK – 1ST DIVISION

18:30 HB Koege ? – ? Kolding IF

19:00 Fredericia ? – ? Vendsyssel FF

SWEDEN – SUPERETTAN

19:00 Dalkurd FF ? – ? AFC Eskilstuna

19:00 Joenkoepings Soedra ? – ? Ljungskile SK

19:00 Oergryte IS ? – ? Halmstads BK

19:00 Trelleborgs FF ? – ? Oesters IF

