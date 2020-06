Partite Oggi e Stasera 22-06-2020 Diretta Sky-Dazn

Dopo il completamento di ieri dei recuperi della 25esima giornata di Serie A, oggi riprende con il 27esimo turno. Sono in programma tre match, due alle 19.30 ed uno alle 21.45, tutti su Sky.

I primi due sono match che riguardano la zona medio-bassa della classifica. Fiorentina-Brescia, con i viola di Iachini che vogliono rialzare la testa, occupare posizioni più nobili della Serie A. Sono a 30 punti in tredicesima posizione, con un ritardo di 9 punti dalla zona Europa. Il presidente Commisso sta preparando la prossima stagione, per voler costruire una squadra più forte, in grado di conquistarsi la qualificazione europea. Vengono da 3 risultati positivi prima del lockdown, 1 vittoria e 2 pareggi, di cui l’ultimo ottenuto in casa dell’Udinese per 0-0. Il Brescia di Lopez è ultimo con 16 punti ed è alla ricerca degli ultimi tentativi di rimanere aggrappata alla Serie A. 4 sconfitte negli ultimi 5 incontri, tra cui quella subita contro il Sassuolo il 9 marzo scorso, ultimo match prima dell’interruzione.

Sempre alla stessa ora, il Milan di Pioli va a far visita ad un Lecce che si trova appaiato con il Genoa a 25 punti, occupa la 18esima posizione ed in corsa per la salvezza. Viene da due pesanti sconfitte, in trasferta a Roma per 4-0 ed in casa contro l’Atalanta, per 2-7. Ora si dovrà vedere come hanno recuperato da questa pausa forzata, qual’è la loro condizione fisica.

Il Milan di Pioli anche lui viene da una brutta sconfitta patita in casa contro il Genoa. 2 sconfitte, 2 pareggi ed 1 sola vittoria nelle ultime 5 partite. Un trend da invertire, una ripartenza obbligata. Si trova a 36 punti in classifica, a -3 dalla zona europea, obiettivo minimo per la stagione.

Alle 21.45 spazio ai campioni d’Italia in carica. La Juventus va a far visita al Bologna, con tutte le intenzioni di mantenere la testa della classifica. La vittoria contro l’Inter risale a più di tre mese fa. 1 punto di vantaggio nei confronti della Lazio, un avversario ostico che vede l’Europa non troppo lontana. Appena 5 le distanze per il Bologna che la separano dal sesto posto occupato attualmente dal Napoli. L’ultimo match disputato è stato quello in trasferta all’Olimpico contro la Lazio, perso per 2-0.

La Premier League prosegue con il match di chiusura della 30esima giornata. Il Manchester City è impegnato contro il Burnley, vuole consolidare il secondo posto e l’accesso alla prossima edizione di Champions League. Viene da un’imponente vittoria ottenuta in casa contro l’Arsenal. Gli ospiti, invece, vengono da un pareggio ottenuto in casa contro il Tottenham, sono undicesimi a 39 punti, in zona tranquilla.

Anche la Liga oggi vedrà due appuntamenti. Il primo alle 19.30 tra Villareal e Siviglia, due squadre che lottano per obiettivi importanti, in zona Europa. I padroni di casa per l’Europa League, i secondi per la Champions League. I padroni di casa vengono da 3 vittorie consecutive da quando il campionato è ripreso e vogliono continuare a macinare punti importanti. Si trovano settimi a 47 punti. Gli ospiti, invece, sono quarti a 52 punti ma devono evitare di farsi risucchiare dal Getafe, appena quattro lunghezze sotto. Vengono da un pareggio ottenuto in casa contro il Barcellona.

Altri match in Portogallo, Danimarca e Svezia.

Partite di Oggi Lunedì 22 Giugno 2020:

ITALIA – SERIE A

19:30 Fiorentina – Brescia (Diretta Tv su SKY)

19:30 Lecce – Milan (Diretta Tv su SKY)

21:45 Bologna – Juventus (Diretta Tv su SKY)



ENGLAND – PREMIER LEAGUE

21:00 Manchester City ? – ? Burnley (Diretta Tv su SKY)



ENGLAND – LEAGUE 2 PLAY-OFF

18:15 Exeter City ? – ? Colchester United

21:00 Cheltenham Town ? – ? Northampton Town



SPAIN – LA LIGA SANTANDER

19:30 Villarreal ? – ? Sevilla

22:00 Leganes ? – ? Granada



SPAIN – LALIGA SMARTBANK

21:45 Sporting Gijon ? – ? Real Oviedo

PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

22:00 Portimonense ? – ? Maritimo

DENMARK – SUPERLIGA:: RELEGATION: GROUP 1

19:00 Lyngby ? – ? OB



SWEDEN – ALLSVENSKAN

19:00 Helsingborgs IF ? – ? Elfsborg

19:00 IFK Gothenburg ? – ? Mjallby AIF

19:00 Sirius ? – ? Haecken

