Partite Oggi Domenica 20-09-2020 Diretta Tv su Sky e Dazn

Sarà una domenica di grande calcio quella che ci apprestiamo a vivere, con la Serie A che andrà a proseguire il programma della prima giornata dopo gli anticipi del sabato. Occhi puntati sulla sfida tra Juventus e Sampdoria che ci dirà in quale stato di forma siano i “bianconeri”. C’è grande entusiasmo attorno al nuovo progetto Pirlo che promette di proseguire la striscia interminabile di vittorie accumulate negli ultimi anni.

Spostandoci in Inghilterra troviamo un gustosissimo Chelsea-Liverpool che fa da “piatto forte” della seconda giornata di campionato, mentre in Germania il Lipsia riapre la propria caccia al titolo nella sfida contro il Mainz, con Wolfsburg e Leverkusen che danno vita ad una sfida, almeno sulla carta, interessantissima. In Ligue 1 il PSG riprende la sua corsa contro il Nizza, nell’auspicio di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Metz. Occhio anche all’intrigante sfida tra Marsiglia e Lille, con i ragazzi di Villas Boas che vogliono recitare un ruolo da assoluti protagonisti e insidiare la leadership del Paris. Resta la Spagna, dove il Real Madrid fa il suo esordio da campione in carica contro la Real Sociedad.

Partite di Oggi Domenica 20 Settembre 2020:

SERIE A:

12:30 Parma Calcio 1913 ? – ? SSC Napoli

15:00 Genoa ? – ? Crotone

18:00 Sassuolo ? – ? Cagliari

20:45 Juventus ? – ? Sampdoria

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

13:00 Southampton ? – ? Tottenham Hotspur

15:00 Newcastle United ? – ? Brighton & Hove Albion

17:30 Chelsea ? – ? Liverpool

20:00 Leicester City ? – ? Burnley

SPAIN – LALIGA SANTANDER

16:00 SD Huesca ? – ? Cadiz

18:30 Granada ? – ? Deportivo Alaves

18:30 Real Betis ? – ? Real Valladolid

21:00 Real Sociedad ? – ? Real Madrid

GERMANY – BUNDESLIGA

15:30 RasenBallsport Leipzig ? – ? Mainz 05

18:00 Wolfsburg ? – ? Bayer Leverkusen



FRANCE – LIGUE 1

13:00 Nice ? – ? Paris Saint-Germain

15:00 Brest ? – ? Lorient

15:00 Metz ? – ? Reims

15:00 Montpellier ? – ? Angers

15:00 Strasbourg ? – ? Dijon

17:00 Nantes ? – ? Saint-Etienne

21:00 Marseille ? – ? Lille

NETHERLANDS – EREDIVISIE

12:15 ADO Den Haag ? – ? FC Groningen

14:30 Feyenoord ? – ? FC Twente

14:30 Willem II ? – ? Heracles

16:45 Ajax ? – ? RKC Waalwijk

PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

17:00 Santa Clara ? – ? Maritimo

19:30 Moreirense ? – ? Farense

22:00 Tondela ? – ? Rio Ave

©RIPRODUZIONE RISERVATA

