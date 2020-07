Partite Oggi Domenica 19-07-2020 Diretta Tv su Sky e Dazn Roma Inter

Oggi c’è il grosso dei match della Serie A, Si parte alle ore 17.15 con il match tra Parma-Sampdoria, due squadre che non hanno più obiettivi particolari da ottenere per questa stagione. Identico discorso per Brescia-Spal, mentre molto interessanti per la salvezza i match tra Genoa-Lecce, Fiorentina-Torino e l’Udinese che sarà ospite di un Napoli in lotta per il quinto posto.

Poi, in serata il big match tra Roma-Inter. I nerazzurri che credono ancora alla scudetto, con 6 punti di ritardo dalla Juventus e 15 a disposizione. I giallorossi, invece, vogliono consolidare la quinta posizione in campionato.

È l’ultima giornata della Liga, con il Real Madrid già campione e i posti per la Champions già assegnati. C’è la lotta per non retrocecere con il Leganes impegnato in casa contro i blancos, quindi per l’Europa League, Siviglia-Valencia, Atletico Madrid-Real Sociedad e Levante-Getafe.

In Inghilterra la FA Cup presenta l’altra semifinale, tra Manchester United e Chelsea. Le due formazioni sono ancora in lotta per ottenere un posto nella prossima Champions League. Vincere una competizione, per loro, rappresenta sempre motivo di orgoglio. Altri due match riguardano la Premier, tra cui un interessante Tottenham-Leicester.

Partite di Oggi Domenica 19 Luglio 2020:

SERIE A

19/7 17.15 Parma-Sampdoria DAZN

19/7 19.30 Brescia-SPAL Sky

19/7 19.30 Fiorentina-Torino DAZN

19/7 19.30 Genoa-Lecce Sky

19/7 19.30 Napoli-Udinese Sky

19/7 21.45 Roma-Inter Sky Diretta Tv su Sky Sport Serie A

SPAIN – LALIGA SANTANDER

18:30 Real Valladolid ? – ? Real Betis

21:00 Atletico Madrid ? – ? Real Sociedad

21:00 Deportivo Alaves ? – ? Barcelona

21:00 RCD Espanyol ? – ? Celta Vigo

21:00 Granada ? – ? Athletic Bilbao

21:00 Leganes ? – ? Real Madrid

21:00 Levante ? – ? Getafe

21:00 Osasuna ? – ? Mallorca

21:00 Sevilla ? – ? Valencia

21:00 Villarreal ? – ? Eibar

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

15:00 AFC Bournemouth ? – ? Southampton

17:00 Tottenham Hotspur ? – ? Leicester City

ENGLAND – FA CUP

19:00 Manchester United ? – ? Chelsea



ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

15:00 Derby County ? – ? Leeds United

16:00 Barnsley ? – ? Nottingham Forest

