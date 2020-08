Partite Oggi Domenica 02-08-2020 Diretta Tv su Sky e Dazn

Termina oggi il travagliato campionato di calcio di Serie A 2019-2020 con 5 partite della 38° Giornata.



Ieri si sono decise le gerarchie delle prime posizioni con l’Inter che ha conquistato il secondo posto in classifica battendo l’Atalanta 2 a 0 a Bergamo. I nerazzurri hanno chiuso il campionato a -1 dalla Juventus.

L’Atalanta ha chiuso in 3° piazza a pari punti dalla Lazio che è stata sconfitta dal Napoli al San Paolo.

Oggi si decide l’ultima retrocessione in Serie B con in bilico il Lecce ed il Genoa.

Le due squadre sono staccate di un solo punto ed entrambe giocheranno in casa alle 20:45.

Il Lecce ospita il Parma ed il match del via del Mare sarà trasmesso in diretta tv su Sky.

Il Genoa ospita l’Hellas Verona a Marassi e la partita sarà trasmessa in Diretta Streaming su DAZN.

Gli altri due match delle 20:45 sono Sassuolo Udinese e Bologna Torino entrambe trasmesse in diretta Tv su Sky.

Alle 18:00 si gioca a Ferrara l’anticipo tra SPAL e Fiorentina.

Partite di Oggi Domenica 2 Agosto 2020:

SERIE A:

18.00 SPAL-Fiorentina Sky

20.45 Bologna-Torino Sky

20.45 Genoa-Verona DAZN

20.45 Lecce-Parma Sky

20.45 Sassuolo-Udinese Sky

ENGLAND – NATIONAL LEAGUE:: PLAY-OFF

16:00 Harrogate Town ? – ? Notts County

NETHERLANDS – EREDIVISIE COMEBACKAUGUST 2

14:30 Go Ahead Eagles ? – ? Telstar

BELGIUM – FIRST DIVISION B:: PROMOTIONAUGUST 2

19:00 OH Leuven ? – ? Beerscho

SCOTLAND – PREMIERSHIPAUGUST 2

17:30 Celtic ? – ? Hamilton Academical

