Partite Oggi 30-06-2020: Genoa Juventus e Torino Lazio Diretta Sky

Si apre questa sera la 29° Giornata di Serie A con due anticipi che vedono in campo le prime della classe: alle 19:30 Torino Lazio e alle 21:45 Genoa Juventus

La Lazio vuole mantenere le distanze invariate dalla Juventus. I -4 punti che la separano in classifica fanno ancora sperare, visto che la prossima settimana i bianconeri avranno due match impegnativi, contro Milan in trasferta ed in casa contro l’Atalanta. In casa di un Torino che fatica a riprendersi dalle sabbie mobili, ha perso l’ultima sfida in trasferta a Cagliari, conserva solo 6 punti di vantaggio nei confronti della retrocessione.

La Juventus è di scena a Marassi contro un Genoa alla ricerca disperata di punti. Per ora conserva un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione. È reduce da un pareggio in rimonta a Brescia, ma deve ancora migliorare dal punto di vista difensivo se vuole uscire indenne da questa stagione. I bianconeri, all’opposto, hanno ingranato le marce alte. 6 reti realizzate in 2 partite senza subirne. Vittoria larga contro il Lecce, ottenuta nella ripresa.

La Premier League, dopo la pausa per l’FA Cup, ritorna con il 32esimo turno. È la volta del Manchester United in trasferta contro il Brighton. La formazione di casa è a 33 punti, +6 dalla zona retrocessione, quindi non ancora sicura, ma forte di un bel pareggio ottenuto in trasferta contro il Leicester. I Red Devils, invece, hanno 5 punti di distacco dalla zona Champions e sono reduci da una bella vittoria ottenuta in casa contro lo Sheffield United.

La Liga continua con il 33esimo turno, con 3 partite in 3 orari differenti. Prima alle 19 è la volta di Mallorca-Celta Vigo, mentre alle 21 il Siviglia a caccia di punti per la Champions League va a far visita di un Leganes con l’assoluto bisogno di punti. Dopo 4 pareggi consecutivi deve riconquistare i 3 punti per allontanare le mire del Villareal.

Alle 22 c’è un vero e proprio big match. ll Barcellona, dopo aver pareggiato a Vigo per 2-2 e perso la testa della classifica, ospita l’Atletico Madrid. Gli ospiti, sono reduci da 4 partite vinte, hanno 58 punti ed hanno consolidato il terzo posto, utile per la qualificazione ai gironi di Champions League il prossimo anno. Una sfida che vuole dire molto per entrambe, il club blaugrana ha però motivazioni ulteriori.

Iniziano anche le partite dei playoff e playout della Serie C. Si inizia con Novara – AlbinoLeffe, Padova – Sambenedettese, Catanzaro – Teramo, Catania – Francavilla

Partite di Oggi Martedì 30 Giugno 2020:

ITALIA – SERIE A

19:30 Torino – Lazio Diretta Tv su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go e Now TV

21:45 Genoa – Juventus Diretta Tv su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go e Now TV

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

21:15 Brighton & Hove Albion ? – ? Manchester United

ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

18:00 Millwall ? – ? Swansea City

19:00 Barnsley ? – ? Blackburn Rovers

19:00 Cardiff City ? – ? Charlton Athletic

19:00 Reading ? – ? Brentford

19:30 Queens Park Rangers ? – ? Fulham

20:45 Leeds United ? – ? Luton Town

20:45 Wigan Athletic – Stoke City



SPAIN – LALIGA SANTANDER

19:30 Mallorca ? – ? Celta Vigo

21:00 Leganes ? – ? Sevilla

22:00 Barcelona ? – ? Atletico Madrid



SPAIN – LALIGA SMARTBANK

19:30 Tenerife ? – ? Deportivo La Coruna

21:45 Elche ? – ? Cadiz



ITALY – SERIE C:: PROMOTION: GROUP A

20:30 Novara ? – ? AlbinoLeffe

ITALY – SERIE C:: PROMOTION: GROUP B

20:45 Padova ? – ? Sambenedettese

ITALY – SERIE C:: PROMOTION: GROUP C

20:30 Catanzaro ? – ? Teramo

20:45 Catania ? – ? Francavilla

ITALY – SERIE C:: RELEGATION: GROUP A

17:30 Pergolettese ? – ? Pianese

20:00 Giana Erminio ? – ? Olbia

ITALY – SERIE C:: RELEGATION: GROUP B

17:30 Imolese Calcio ? – ? ArzignanoChiampo

18:30 Ravenna ? – ? Alma Juventus Fano

ITALY – SERIE C:: RELEGATION: GROUP C

18:00 AZ Picerno ASD ? – ? Rende

19:00 Sicula Leonzio ? – ? Bisceglie



PORTUGAL – PRIMEIRA LIGAJUNE 30

18:00 Famalicao ? – ? Portimonense

20:15 Vitoria de Guimaraes ? – ? Vitoria de Setubal

22:30 Rio Ave ? – ? SC Braga





