Oggi si disputano la maggior parte delle partite della 32esima giornata di Serie A. Alle 19.30 il Milan ospita in casa il Parma, in un match interessante per la zona Europa League. Anche il Napoli è in corsa per il medesimo obiettivo e va a far visita al Bologna. La Sampdoria ha ancora bisogno di punti in casa contro il Cagliari per assicurarsi la permanenza in Serie A.

Alle 21.45 la Juventus è di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo, sempre più orientato verso la zona Europa. La Lazio, invece, è ospite dell’Udinese, a sua volta alla ricerca di punti salvezza. Il Lecce dovrà ottenere tre punti in casa contro la Fiorentina, mentre la Roma cerca continuità con il Verona.

In Premier League Il Liverpool di Kloop affronta l’Arsenal in un match di prestigio. Il Manchester City, senza più alcun stimolo, affronta in casa un Bournemouth che ha bisogno di punti per salvarsi. Il Tottenham spera ancora d’inserirsi nella lotta per l’Europa League, mentre il Walverhampton va in casa del Burnley per continuare la caccia al quinto posto.

Infine per la Primeira Liga portoghese il Porto ha il match point per il titolo nella sfida in casa contro lo Sporting.

Partite di Oggi Mercoledì 15 Luglio 2020:

SERIE A

19:30 Milan ? – ? Parma

19:30 Bologna ? – ? Napoli

19:30 Sampdoria ? – ? Cagliari

21:45 Lecce ? – ? Fiorentina

21:45 Roma ? – ? Verona

21:45 Sassuolo ? – ? Juventus

21:45 Udinese ? – ? Lazio



ENGLAND – PREMIER LEAGUE

19:00 Burnley – Wolverhampton Wanderers

19:00 Manchester City ? – ? AFC Bournemouth

19:00 Newcastle United ? – ? Tottenham Hotspur

21:15 Arsenal ? – ? Liverpool

ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

18:00 Brentford ? – ? Preston North End

18:00 Bristol City ? – ? Stoke City

19:00 Birmingham City ? – ? Charlton Athletic

19:00 Nottingham Forest ? – ? Swansea City



PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

18:00 Moreirense ? – ? Pacos de Ferreira

20:15 SC Braga ? – ? Belenenses SAD

22:30 FC Porto ? – ? Sporting CP

DENMARK – 1ST DIVISION

19:00 HB Koege ? – ? BK Fremad Amager

