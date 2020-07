Partite Oggi 13-07-2020 in Diretta Tv su Sky e Dazn: Inter Torino

Il lunedì si chiude la 32esima giornata di Serie A con il posticipo tra Inter-Torino. I nerazzurri di Conte devono riprendersi la terza posizione soffiata dall’Atalanta vittoriosa contro la Sampdoria nel turno precedente. Il Torino di Longo, invece, deve ancora conquistarsi la matematica salvezza, visto che si trova in 15esima posizione in classifica pochi punti sopra il Genoa.

In Premier League spazio al monday night, con la sfida tra Manchester-Southampton. Red Devils che vogliono inanellare un’altra vittoria per avvicinarsi all’obiettivo Champions League.

La Liga, invece, prosegue con le ultime partite della 36esima giornata. Il Real Madrid impegnato sul terreno del Granada deve continuare a vincere per avvicinarsi al titolo di campione. I padroni di casa vogliono guadagnarsi l’accesso all’Europa League.

Alle 19.30 altra sfida interessante tra Villareal, ancora in corsa per un posto Champions e la Real Sociedad che non vuole mollare l’Europa League. Le due squadre sono separate da sei punti ed ognuna ha un obiettivo particolare. Infine l’Alaves, in piena lotta per non retrocedere ospiterà un Getafe intenzionato ad ottenere tre punti importanti per l’Europa.

Partite di Oggi Lunedì 13 Luglio 2020:

SERIE A:

Ore 21:45 Inter – Torino Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Sport 255, Sky Go

SERIE B

18:45 Cosenza ? – ? Perugia

21:00 Livorno ? – ? Spezia

21:00 Ascoli ? – ? Empoli

21:00 Crotone ? – ? Pordenone Calcio

21:00 Frosinone ? – ? SS Juve Stabia

21:00 Trapani ? – ? Benevento

21:00 Cremonese ? – ? Chievo

21:00 Salernitana ? – ? Cittadella

21:00 Venezia ? – ? Delfino Pescara 1936

21:00 Virtus Entella ? – ? Pisa

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

21:00 Manchester United ? – ? Southampton

ENGLAND – SKY BET LEAGUE 1:: PLAY-OFF

20:30 Oxford United ? – ? Wycombe Wanderers

SPAIN – LALIGA SANTANDER

19:30 Deportivo Alaves ? – ? Getafe

19:30 Villarreal ? – ? Real Sociedad

22:00 Granada ? – ? Real Madrid

PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

20:00 Maritimo ? – ? Rio Ave

22:15 Vitoria de Setubal ? – ? Famalicao

SPAIN – LALIGA SMARTBANK

19:30 Almeria ? – ? Rayo Vallecano

19:30 Sporting Gijon ? – ? Malaga

21:45 Alcorcon ? – ? Tenerife

21:45 Elche ? – ? Albacete

