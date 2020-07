Partite Oggi 12-07-2020 in Diretta Tv su Sky e Dazn: Napoli Milan

Nella giornata di oggi, domenica 12 luglio, altre sei partite di Serie A. Si inizia con la sfida che interessa la zona salvezza tra Genoa-Spal allo stadio Luigi Ferraris. I liguri devono assolutamente prendere i tre punti e sperare in un passo falso del Lecce impegnato a Cagliari alle 19.30. Sempre alla stessa ora l’altra squadra di Genova, la Sampdoria va a far visita ad un’Udinese vittoriosa giovedì scorso contro la Spal. I liguri al contrario sono usciti sconfitti da Bergamo dopo due importanti vittorie.

Chiudono il quadro dei match delle 19.30, Fiorentina-Verona con gli ospiti che stanno abbandonando la lotta per l’Europa League, mentre i padroni di casa devono vincere per assicurarsi la permanenza in Serie A. Attualmente sono tredicesimi a 35, +7 sul Genoa che guida il gruppo di retrocesse.

In serata alle 21.45 scoppiettante sfida tra il Napoli di Gattuso (ex della situazione) contro il Milan di Pioli. Entrambe vengono da due vittorie, gli azzurri a Marassi, mentre i rossoneri in casa contro la Juventus. Si contendono il quinto posto per l’Europa League.

In Premier League, quattro match tra cui un interessante Tottenham-Arsenal tra due formazioni che hanno deluso in questa stagione. Possono ancora sperare in una qualificazione nell’Europa League, ma non è ciò che ci si attendeva all’inizio.

Bournemouth-Leicester è una sfida tra formazioni con obiettivi opposti, la prima per salvarsi la seconda per il pass verso la prossima Champions League. Wolverhampton-Everton vede i padroni di casa alla ricerca della qualificazione diretta alla prossima Europa League. Gli ospiti non hanno molto da dire in questo finale, con troppa distanza che li separa dalla zona europea. Infine Aston Villa-Crystal Palace è importante per i padroni di casa, per aggrapparsi a una piccola speranza di rimanere in Premier League.

La Liga con la 36esima giornata si avvicina sempre più ai verdetti finali. Il Siviglia in casa con il Mallorca, per blindare la zona Champions. L’Espanyol già retrocesso ospita in casa un Eibar ancora in lotta per la salvezza, quindi Valencia e Atletico di Bilbao, impegnate in trasferta contro Levante e Leganes cercano punti per provare ad agguantare l’Europa.

Partite di Oggi Domenica 12 Luglio 2020:

SERIE A:

17.15 Genoa-SPAL – DAZN1, DAZN

19.30 Cagliari-Lecce – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go

19.30 Fiorentina-Verona – DAZN1, DAZN

19.30 Parma-Bologna – Sky Sport 253, Sky Go

19.30 Udinese-Sampdoria – Sky Sport 254, Sky Go

21.45 Napoli-Milan – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Sport 255, Sky Go

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

13:00 Wolverhampton Wanderers ? – ? Everton

15:15 Aston Villa ? – ? Crystal Palace

17:30 Tottenham Hotspur ? – ? Arsenal

20:00 AFC Bournemouth ? – ? Leicester City



ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

14:30 Stoke City ? – ? Birmingham City

14:30 Swansea City ? – ? Leeds United



SPAIN – LALIGA SANTANDER

14:00 RCD Espanyol ? – ? Eibar

17:00 Levante ? – ? Athletic Bilbao

19:30 Leganes ? – ? Valencia

22:00 Sevilla ? – ? Mallorca



SPAIN – LALIGA SMARTBANK

17:00 Deportivo La Coruna ? – ? Extremadura

19:30 Lugo ? – ? Girona

19:30 Numancia ? – ? Ponferradina

21:45 Real Zaragoza ? – ? Real Oviedo

