Partite Oggi 11-07-2020 in Diretta Tv su Sky e Dazn: Juventus Atalanta

Nella giornata di oggi prende avvio il 32esimo turno di Serie A. Consueta sfida a distanza tra la Lazio, impegnata in casa contro il Sassuolo e reduce da due sconfitte consecutive e la Juventus. Bianconeri che saranno di scena in casa contro l’Atalanta e soprattutto reduci da una debacle contro il Milan a S.Siro. Gli ospiti, invece, mercoledì hanno ottenuto la nona vittoria consecutiva e non si vogliono fermare. In mezzo la sfida tra Brescia-Roma, ambizioni europee in contrasto con quelle salvezza rendono interessante anche questa sfida.

In Premier League si gioca la 35esima giornata con tante sfide in programma. Su tutte spicca il match in programma tra lo Sheffield United e il Chelsea, che vale un posto in Europa! I blues devono vincere per mantenere invariata la terza posizione ed evitare gli assalti di Leicester e United. I padroni di casa per cullare il posto in Europa League, clamoroso se si pensa che la squadra viene dalla Championship.

Liverpool-Burnley, con gli ospiti anche loro interessati ad un eventuale volata per l’Europa. Mentre il City va a far visita ad un Brighton praticamente salvo. Il Watford, invece, ha bisogno di punti ed ospiterà un Newcastle che non ha più niente da dire in questo campionato. Si trova al 17esimo posto, con 31 punti, +3 sul Bournemouth la prima delle retrocesse. Altra sfida interessante è quella tra il Norwich, che attende la matematica retrocessione ed il West Ham ancora salvo e pronto per ottenere gli ultimi punti disponibili.

La Liga prosegue con la 36esima giornata. il Barcellona non molla, vuole dare filo da torcere al Real Madrid nella volata finale per il titolo. Va in trasferta a giocare sul campo del Valladolid, piuttosto sicuro con il suo 14esimo posto a 39 punti. L’Atletico a sua volta vuole conquistare i punti per ottenere la certezza matematica del posto nella prossima Champions, ospita in casa un Betis tranquillo, ormai salvo.

L’ultima sfida in ordine d’importanza è rappresentata dall’Osasuna in casa contro un Celta Vigo che ha bisogno ancora di punti per poter tranquillamente restare in massima serie. È sedicesimo con 36 punti, a solo +4 nei confronti del Maiorca, prima delle retrocesse in questo momento.

Partite di Oggi Sabato 11 Luglio 2020:

SERIE A:

17.15 Lazio-Sassuolo – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go

19.30 Brescia-Roma – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go

21.45 Juventus-Atalanta – DAZN1, DAZN

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

13:30 Norwich City ? – ? West Ham United

13:30 Watford ? – ? Newcastle United

16:00 Liverpool ? – ? Burnley

18:30 Sheffield United ? – ? Chelsea

21:00 Brighton & Hove Albion ? – ? Manchester City



ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

13:30 Charlton Athletic ? – ? Reading

13:30 Derby County ? – ? Brentford

16:00 Barnsley ? – ? Wigan Athletic

16:00 Blackburn Rovers ? – ? West Bromwich Albion

16:00 Hull City ? – ? Millwall

16:00 Middlesbrough ? – ? Bristol City

16:00 Preston North End ? – ? Nottingham Forest

16:00 Queens Park Rangers ? – ? Sheffield Wednesday



SPAIN – LALIGA SANTANDER

17:00 Osasuna ? – ? Celta Vigo

19:30 Real Valladolid ? – ? Barcelona

22:00 Atletico Madrid ? – ? Real Betis



SPAIN – LALIGA SMARTBANK

17:00 Racing Santander ? – ? SD Huesca

19:30 Las Palmas ? – ? Mirandes

21:45 Cadiz ? – ? Fuenlabrada

GERMANY – 2ND BUNDESLIGA:: QUALIFICATION

18:15 FC Ingolstadt 04 ? – ? FC Nürnberg



PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

20:15 Belenenses SAD ? – ? Moreirense

