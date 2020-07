Partite Oggi 09-07-2020 in Diretta Tv su Sky e Dazn

Oggi si conclude la 31esima giornata di Serie A con due match in orari differenti. Alle 19.30 la Spal si aggancia alle ultime speranze di salvezza e riceve un’ Udinese lanciata dai 4 punti ottenuti nelle ultime due giornate, tra cui la vittoria per 0-2 sul campo della Roma.

Alle 21.45 è la volta dell’Inter impegnata a Verona. I nerazzurri hanno bisogno dei 3 punti se non vogliono farsi scavalcare da un‘Atalanta lanciatissima. Sono reduci da una brutta prestazione in casa contro il Bologna, vorranno riscattarsi. I padroni di casa, a loro volta, sono usciti sconfitti contro l’ultima della classe, il Brescia, che ha compromesso il loro cammino verso l’Europa, comunque ancora possibile.

La Premier League prosegue con il 34esimo turno. Il Manchester United impegnato sul campo dell’Aston Villa vuole recuperare i punti che lo separano dal Chelsea ed ottenere almeno il quarto posto finale. I padroni di casa devono assolutamente ottenere i tre punti per provare a respirare, scalzarsi dalla zona retrocessione.

Il Tottenham è ospite del Bournemouth in un match che rappresenta l’ultima spiaggia per tentare un aggancio alla zona Champions. Il Bournemouth è pari punti dell’Aston Villa e con l’assoluta necessità di ottenere tre punti per la salvezza.

L’Everton in casa ospita un Southampton matematicamente salvo e senza più nulla da dire per la sua stagione.

La Liga prosegue con il 35esimo turno, con gli ultimi tre incontri. I primi due riguardano la zona salvezza, con l’Eibar che ospita un Leganes all’ultima spiaggia per poter rimanere nella prima divisione spagnola. Il Mallorca ha anch’essa bisogno di punti, riceverà in casa un Levante già matematicamente salvo.

Il match più interessante ci sarà alle 22, con il Siviglia che vuole fare un ulteriore passo verso la Champions. Sarà ospite di un Atletico Bilbao con ancora delle speranze di raggiungere la zona Europa League.

Partite di Oggi Giovedì 9 Luglio 2020:

SERIE A

9/7 19.30 SPAL-Udinese Diretta Streaming su DAZN

9/7 21.45 Verona-Inter Diretta Tv su Sky Sport Serie A

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

19:00 AFC Bournemouth ? – ? Tottenham Hotspur

19:00 Everton ? – ? Southampton

21:15 Aston Villa ? – ? Manchester United

ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

18:00 Leeds United ? – ? Stoke City

SPAIN – LALIGA SANTANDER

19:30 Eibar ? – ? Leganes

19:30 Mallorca ? – ? Levante

22:00 Athletic Bilbao ? – ? Sevilla

SPAIN – LALIGA SMARTBANK

19:30 Albacete ? – ? Sporting Gijon

20:30 Rayo Vallecano ? – ? Numancia

21:45 Girona ? – ? Almeria

21:45 Tenerife ? – ? Real Zaragoza

PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

18:00 Rio Ave ? – ? Portimonense

20:15 Tondela ? – ? FC Porto

22:30 Famalicao ? – ? Benfica



DENMARK – SUPERLIGA:: CHAMPIONSHIP

18:00 AaB ? – ? AGF

18:00 Broendby IF ? – ? FC Nordsjaelland

20:00 FC Midtjylland ? – ? FC Koebenhavn

