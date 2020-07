Partite Oggi 08-07-2020 in Diretta Tv su Sky e Dazn

Mercoledì è il giorno in cui si disputano ben sei incontri di Serie A. Soprattutto è un altro giorno di verdetti per la zona retrocessione, oltre a quella Europa League. Il Genoa ospita in casa il Napoli ed ha bisogno di punti per la salvezza, i partenopei per continuare a mantenere la quinta posizione in classifica.

Fiorentina-Cagliari è il match delle deluse di questa stagione. Nei bassi fondi, ma in una zona di relativa tranquillità. Bologna-Sassuolo tra chi crede ancora nell’Europa, Roma-Parma idem, mentre Atalanta-Sampdoria e Torino-Brescia valgono molto in zona retrocessione.

In Premier il Manchester City affronta il Newcastle ed attende la Champions League, unico obiettivo rimasto oltre alla FA Cup. il Liverpool è alla caccia del record di punti, ancora alla sua portata, ospite di un Brighton a cui mancano tre punti per assicurarsi la salvezza.

Il Walverhampton ha ancora delle possibilità d’inserirsi nella lotta per la Champions, ma è reduce da una sconfitta che le ha complicato i piani in casa contro l’Arsenal. Affronta in trasferta la sorpresa di questa stagione lo Sheffield United appena promosso dalla Championship e subito in grado di coltivare la speranza di qualificazione in Europa League. L’ultima sfida di giornata riguarda il West Ham contro il Burnley, con i padroni di casa che possono allungare dalla zona retrocessione.

Infine nella Liga due su tre match sono particolarmente interessanti. Il primo riguarda il Getafe che ospita un Villareal bloccato in casa dal Barcellona, ma comunque ancora in corsa per la Champions League. I padroni di casa si trovano appena un punto sotto, quindi questo preannuncia un match interessantissimo.

L’altro match di giornata è quello del Camp Nou, il derby catalano, tra il Barcellona e l’Espanyol, la seconda contro l’ultima. Il team di Messi vuole mantenere il passo del Real Madrid, non vuole lasciare intentata la speranza di una rimonta, anche se sembra sempre più piccola.

Partite di Oggi Mercoledì 8 Luglio 2020:

SERIE A

19.30 Fiorentina-Cagliari Sky

19.30 Genoa-Napoli Sky

21.45 Atalanta-Sampdoria Sky

21.45 Bologna-Sassuolo Sky

21.45 Roma-Parma Diretta Streaming su DAZN

21.45 Torino-Brescia Diretta Tv su Sky Sport Serie A

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

19:00 Manchester City ? – ? Newcastle United

19:00 Sheffield United ? – ? Wolverhampton Wanderers

19:00 West Ham United ? – ? Burnley

21:15 Brighton & Hove Albion ? – ? Liverpool



ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

16:00 Millwall ? – ? Middlesbrough

18:00 West Bromwich Albion ? – ? Derby County

19:00 Birmingham City ? – ? Swansea City

19:00 Bristol City ? – ? Hull City

19:00 Wigan Athletic ? – ? Queens Park Rangers

20:45 Sheffield Wednesday ? – ? Preston North End



SPAIN – LALIGA SANTANDER

19:30 Getafe ? – ? Villarreal

19:30 Real Betis ? – ? Osasuna

22:00 Barcelona ? – ? RCD Espanyol



SPAIN – LALIGA SMARTBANK

19:30 ,Malaga ? – ? Deportivo La Coruna

19:30 Real Oviedo ? – ? Las Palmas

21:45 Ponferradina ? – ? Lugo

21:45 SD Huesca ? – ? Alcorcon

PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

20:00 Boavista ? – ? Maritimo

22:15 Aves ? – ? Vitoria de Setubal

